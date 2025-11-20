把綠金送到企業最缺的那段供應鏈 國泰世華直指區域銀行王座

區域核心的國泰世華香港分行贊助「2025 亞洲物流航運及空運會議」，分享永續金融實戰經驗。圖／國泰金控

國泰世華正朝「亞洲首屈一指區域型銀行」前進，是率先於亞太市場拓展業務的台灣銀行之一，目前，國泰世華營運已經遍及11個市場，據點中國大陸、香港外，更囊括越南、柬埔寨、泰國、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、寮國及緬甸9個東盟國家。

面對全球經貿現況多變與淨零碳排趨勢，這為物流、航運和航空業等供應鏈帶來多重挑戰。香港，不僅居中國、東盟核心位置，更是重要的國際經貿樞紐，金融服務、旅遊、貿易與物流、以及專業服務及其他工商業支援服務是為四大經濟支柱，樣樣都需要物流、航運和航空業支持下，國泰世華香港分行的重要性更顯突出。

「2025 亞洲物流航運及空運會議」國泰世華香港分行是全場唯一的銀行贊助商，存在感拉滿。他們在The Masterclass（大師講習）論壇開了一場超實用的永續小教室，主題就是：物流、航運、空運這些高碳排產業供應鏈，永續金融服務要如何成為產業綠色轉型的重要助力？論壇請到香港貿發局副總裁劉會平博士開場，還找來品質保證局、中燃遠邦、順豐房託等一票專業人士一起「公開拆解」ESG轉型的痛點與機會。

國泰世華香港分行行長劉昌豪透露，「香港是全球物流樞紐，國泰世華香港分行提供多元化綠色融資方案，以永續連結貸款餘額為例，截至2025年9月底，相較去年底增長約3成。」大家都在談減碳、談永續，金融業不跳下來跟大夥一起投入根本不行。「最新推出的綠色定期存款服務，亦持續受到包括物流、航空業在內的客戶關注。」未來，講白的國泰世華香港分行就是「把金融服務工具給你、綠色資金助你、轉型一路陪你」路線，讓企業在ESG永續發展路途上不會走到一半卡住。

今年，國泰世華又拿到核准，準備在印度孟買、日本東京插旗，再把版圖往海外推。接下來，銀行會把永續當作核心思維，不只把在地服務做深，也要把全球布局做大，搭配數位金融加速器，讓「亞洲首屈一指區域型銀行」這個定位更具含金量。



