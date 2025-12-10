把美企當提款機？組織提醒川普政府歐洲、拉美正以法規讓Google、微軟陷入不公平競爭

一家倡導自由市場原則的非營利組織「公共政策解決方案組織」（Public Policy Solutions, PPS）於2025年12月9日向美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）發出公開信函，敦促財政部在簽署任何新的貿易或投資協議前，應要求相關拉丁美洲國家採取行動，阻止實施被認為會損害美國企業利益的數位稅或法規。



該組織在信中聲稱，歐洲針對美國科技巨頭採取的保護主義措施，正迅速蔓延至中南美洲。PPS對於拉丁美洲國家正在效仿歐洲的監管框架表示深切擔憂，歐洲已針對提供數位服務的美國公司實施徵稅和罰款，這類措施通常被歸類為對外國企業施加監管或其他限制的「科技政策中的保護主義」。

歐盟數位法案不公平針對美企



與致財政部長的信函同步，PPS發布了一份名為〈歐洲式數位敵意感染西半球：美國的後院正成為監管噩夢的試驗場〉的新報告。

PPS共同創辦人兼主席喬．格羅根（Joe Grogan）在信中指出：「越來越多的拉丁美洲國家正在探索或實施數位服務稅、資料傳輸法規、模仿歐盟扼殺創新的AI立法，以及不成比例地加重美國企業負擔的競爭框架。」

他特別點名了幾個與美國關係密切的貿易夥伴，包括巴西、哥倫比亞和智利，稱這些國家已制定或正在推進類似歐盟《數位市場法》（DMA）、《數位服務法》（DSA）及其他懲罰性監管框架的措施。格羅根警告，這些政策可能在西半球「複製在歐洲破壞公平競爭的相同扭曲現象」。

PPS強調，歐盟的《數位市場法》目的是識別並對七個被稱為「守門人」的資訊企業施加額外監管，包括Alphabet（Google、YouTube母公司）、亞馬遜、Meta和微軟。根據PPS在6月發布的報告，這7個被鎖定的企業中有6家為美國企業，1家為中國企業，沒有歐洲企業。

儘管歐盟聲稱《數位服務法》旨在打擊非法內容和錯誤資訊，但PPS等批評者認為該法限制了言論自由，並對大型企業施加了更嚴苛的規則。在符合「超大型線上平台」（VLOP）資格的19家企業中，有15家總部設於美國，這讓PPS認為美國企業遭受了不公平的針對。

美企比中企受到更嚴厲懲罰



歐盟對於不遵守DMA規定的企業實施高額罰款。今年4月，歐盟執委會宣布將對Meta處以2億歐元（約合超過2.32億美元）的罰款，理由是Meta未能為消費者提供使用較少個人資料的選項，違反了該法。

PPS同時聲稱，美國企業因類似違規行為受到的懲罰比中國企業更為嚴厲。該組織舉例指出，歐盟於2023年五月因Meta將歐洲用戶資料傳輸至美國而對其處以13億美元罰款，而中國的抖音在同月因將歐洲用戶資料傳輸至中國僅面臨6億美元罰款。

PPS對中南美洲國家採納類似歐洲策略，並在與美國的貿易談判中不公平地針對美國企業的趨勢表示擔憂。

在智利，檢察官於5月對Google提起反壟斷訴訟，要求對其涉嫌的市場支配地位處以8900萬美元的罰款。此訴訟發生於智利在2024年通過一項監管科技企業資料收集和跨境資料傳輸的法律之後。根據智利的新法規，每項違規行為面臨140萬美元的罰款。

巴西則正在審議一項被PPS認為是仿效DMA的立法，該法案將為特定的企業制定數位市場法規。與DMA的「守門人」指定不同，戰略與國際研究中心指出，巴西提議的措施設定了約1400萬美元的最低營收門檻，最終將可能使數百家科技企業受到這些法規的約束。

科技領域拉美與中國關係日益加深



除了監管趨勢外，PPS也關注拉丁美洲在科技領域與中國日益加深的關係。雖然川普政府在2018年基於國家安全考量禁止美國政府使用中國科技企業華為和部分國有的中興通訊，但拉丁美洲對華為的依賴卻不斷增加。PPS的新報告稱，華為在拉丁美洲的業務在2021年至2022年間增長了9%。美國和平研究所（USIP）報告指出，華為正與拉丁美洲的每一家大型行動和網路服務供應商進行合作。

報告進一步指出，巴西國家電信局在2024年透露，華為在巴西的5G基礎設施中擁有超過44%的市占率。

鑑於美國目前正積極與包括智利、巴西、薩爾瓦多、瓜地馬拉和阿根廷在內的多個國家進行貿易談判，PPS呼籲財政部採取行動：

1.打擊那些實施歧視性數位政策、對美國企業造成負面影響的國家。

2.要求任何未來的貿易和投資協議必須阻止「歧視美國創新者」的數位稅或法規。

3.敦促政府對盟國政府「暫緩新的夥伴關係或倡議」──直到這些盟國採取行動限制中共相關單位存取敏感資料系統。



歐洲把美國科技和電信企業當成提款機



格羅根在聲明中表示：「長久以來，歐盟一直採用保護主義監管手段對付美國，把美國科技和電信企業當成提款機，同時保護自己的企業免受競爭。」他補充道：「我們現在看到同樣錯誤和不公平的策略被我們自家後院的國家採用。……這在我們關鍵的經濟和安全關係中製造了裂痕。與此同時，他們卻為一個敵對且不可靠的夥伴鋪上紅毯：中國。」

儘管有這些擔憂，歐盟科技主管海娜．維爾庫寧（Henna Virkkunen）持續為歐盟的政策辯護。她於10月表示，歐盟的數位規則不會在與美國進行的貿易談判中納入討論。維爾庫寧當時向《Politico》表示：「我們希望確保在數位世界中擁有民主、公平和安全的環境，我們致力於在這方面繼續努力。我們的規則不是貿易談判的一部分。」



