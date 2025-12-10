把美企當提款機？組織提醒川普政府歐洲、拉美正以法規讓Google、微軟陷入不公平競爭
一家倡導自由市場原則的非營利組織「公共政策解決方案組織」（Public Policy Solutions, PPS）於2025年12月9日向美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）發出公開信函，敦促財政部在簽署任何新的貿易或投資協議前，應要求相關拉丁美洲國家採取行動，阻止實施被認為會損害美國企業利益的數位稅或法規。
該組織在信中聲稱，歐洲針對美國科技巨頭採取的保護主義措施，正迅速蔓延至中南美洲。PPS對於拉丁美洲國家正在效仿歐洲的監管框架表示深切擔憂，歐洲已針對提供數位服務的美國公司實施徵稅和罰款，這類措施通常被歸類為對外國企業施加監管或其他限制的「科技政策中的保護主義」。
歐盟數位法案不公平針對美企
與致財政部長的信函同步，PPS發布了一份名為〈歐洲式數位敵意感染西半球：美國的後院正成為監管噩夢的試驗場〉的新報告。
PPS共同創辦人兼主席喬．格羅根（Joe Grogan）在信中指出：「越來越多的拉丁美洲國家正在探索或實施數位服務稅、資料傳輸法規、模仿歐盟扼殺創新的AI立法，以及不成比例地加重美國企業負擔的競爭框架。」
他特別點名了幾個與美國關係密切的貿易夥伴，包括巴西、哥倫比亞和智利，稱這些國家已制定或正在推進類似歐盟《數位市場法》（DMA）、《數位服務法》（DSA）及其他懲罰性監管框架的措施。格羅根警告，這些政策可能在西半球「複製在歐洲破壞公平競爭的相同扭曲現象」。
PPS強調，歐盟的《數位市場法》目的是識別並對七個被稱為「守門人」的資訊企業施加額外監管，包括Alphabet（Google、YouTube母公司）、亞馬遜、Meta和微軟。根據PPS在6月發布的報告，這7個被鎖定的企業中有6家為美國企業，1家為中國企業，沒有歐洲企業。
儘管歐盟聲稱《數位服務法》旨在打擊非法內容和錯誤資訊，但PPS等批評者認為該法限制了言論自由，並對大型企業施加了更嚴苛的規則。在符合「超大型線上平台」（VLOP）資格的19家企業中，有15家總部設於美國，這讓PPS認為美國企業遭受了不公平的針對。
美企比中企受到更嚴厲懲罰
歐盟對於不遵守DMA規定的企業實施高額罰款。今年4月，歐盟執委會宣布將對Meta處以2億歐元（約合超過2.32億美元）的罰款，理由是Meta未能為消費者提供使用較少個人資料的選項，違反了該法。
PPS同時聲稱，美國企業因類似違規行為受到的懲罰比中國企業更為嚴厲。該組織舉例指出，歐盟於2023年五月因Meta將歐洲用戶資料傳輸至美國而對其處以13億美元罰款，而中國的抖音在同月因將歐洲用戶資料傳輸至中國僅面臨6億美元罰款。
PPS對中南美洲國家採納類似歐洲策略，並在與美國的貿易談判中不公平地針對美國企業的趨勢表示擔憂。
在智利，檢察官於5月對Google提起反壟斷訴訟，要求對其涉嫌的市場支配地位處以8900萬美元的罰款。此訴訟發生於智利在2024年通過一項監管科技企業資料收集和跨境資料傳輸的法律之後。根據智利的新法規，每項違規行為面臨140萬美元的罰款。
巴西則正在審議一項被PPS認為是仿效DMA的立法，該法案將為特定的企業制定數位市場法規。與DMA的「守門人」指定不同，戰略與國際研究中心指出，巴西提議的措施設定了約1400萬美元的最低營收門檻，最終將可能使數百家科技企業受到這些法規的約束。
科技領域拉美與中國關係日益加深
除了監管趨勢外，PPS也關注拉丁美洲在科技領域與中國日益加深的關係。雖然川普政府在2018年基於國家安全考量禁止美國政府使用中國科技企業華為和部分國有的中興通訊，但拉丁美洲對華為的依賴卻不斷增加。PPS的新報告稱，華為在拉丁美洲的業務在2021年至2022年間增長了9%。美國和平研究所（USIP）報告指出，華為正與拉丁美洲的每一家大型行動和網路服務供應商進行合作。
報告進一步指出，巴西國家電信局在2024年透露，華為在巴西的5G基礎設施中擁有超過44%的市占率。
鑑於美國目前正積極與包括智利、巴西、薩爾瓦多、瓜地馬拉和阿根廷在內的多個國家進行貿易談判，PPS呼籲財政部採取行動：
1.打擊那些實施歧視性數位政策、對美國企業造成負面影響的國家。
2.要求任何未來的貿易和投資協議必須阻止「歧視美國創新者」的數位稅或法規。
3.敦促政府對盟國政府「暫緩新的夥伴關係或倡議」──直到這些盟國採取行動限制中共相關單位存取敏感資料系統。
歐洲把美國科技和電信企業當成提款機
格羅根在聲明中表示：「長久以來，歐盟一直採用保護主義監管手段對付美國，把美國科技和電信企業當成提款機，同時保護自己的企業免受競爭。」他補充道：「我們現在看到同樣錯誤和不公平的策略被我們自家後院的國家採用。……這在我們關鍵的經濟和安全關係中製造了裂痕。與此同時，他們卻為一個敵對且不可靠的夥伴鋪上紅毯：中國。」
儘管有這些擔憂，歐盟科技主管海娜．維爾庫寧（Henna Virkkunen）持續為歐盟的政策辯護。她於10月表示，歐盟的數位規則不會在與美國進行的貿易談判中納入討論。維爾庫寧當時向《Politico》表示：「我們希望確保在數位世界中擁有民主、公平和安全的環境，我們致力於在這方面繼續努力。我們的規則不是貿易談判的一部分。」
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 66
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 小時前 ・ 11
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 213
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大
政治中心／李汶臻報導2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。台南市長選戰，民進黨初選競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，而台中市方面，民進黨已徵召立委何欣純參戰，國民黨則是暫未敲定人選。對此，有命理專家指出被提名人若擁「這些條件」機會相當高。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 27
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 474
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 70
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 6 小時前 ・ 21
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
NBA/雷霆橫掃聯盟！巴克利嘆NBA「太無聊」：勇士王朝已結束
奧克拉荷馬雷霆本季氣勢如虹，以23勝1敗、勝率高達95.8%的驚人戰績暫居聯盟榜首。對此，名人堂球星、現任球評巴克利（Charles Barkley）坦言對現今NBA感到無趣「現在的NBA真的很無聊，雷霆幾乎把所有對手打爆。」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 21
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 59
佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊、通話全程錄音」
一名消費者投訴台北知名糕餅名店「佳德糕餅鋪」的鳳梨酥內發現「黑色異物」，並質疑店家處理態度，引發網路熱議。台北市衛生局九日上午前往店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但仍查出食材未離地架高等缺失。佳德於當晚發表聲明，強調衛生局查驗已「還清白」，並直指消費者「說謊」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 20
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 3 小時前 ・ 91