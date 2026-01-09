把美國老人當肥羊！台男詐數百萬美金 洛杉磯機場被捕

台灣男子賴佳涉嫌在美國密西西比州詐騙數百萬美金，遭逮捕後起訴。翻攝臉書「DeSoto County District Attorney's Office」



一名44歲台灣男子賴佳（Chia Lai，音譯）涉嫌在美國密西西比州進行跨國詐騙，專門鎖定高齡民眾，以「高壓金融詐騙」手法得手數百萬美元，他在洛杉磯國際機場被捕，然而過程曲折，逮捕行動一度因加州「庇護政策」受阻，所幸最後順利逮人，賴佳遭檢方以共謀詐欺、詐騙得利、洗錢及電信詐欺等重罪起訴。

綜合外媒報導，賴佳是犯罪集團首腦，涉嫌以密西西比州老人為目標，不斷以電話、電子郵件或網路訊息等方式亂槍打鳥，進行「高壓金融詐騙」（high-pressure financial scams），竊取被害人銀行帳號，不法獲利數百萬美金，目前被關押在德索托郡監獄。

不過，檢警偵辦此案過程相當曲折，德索托郡（DeSoto County）檢察官巴頓（Matthew Barton）表示，由於加州有「庇護政策」，地方機構一度拒絕與美國海關和邊境保護局配合，導致追緝行動延誤，賴佳險些脫逃。所幸聯邦與德索托檢察官辦公室持續協調，最終把賴佳帶到洛杉磯國際機場，成功逮捕歸案。檢方以共謀詐欺、詐騙得利、洗錢及電信詐欺起訴。

巴頓提醒，不法份子常透過電話、電子郵件等方式，用話術製造恐慌，老人及其家屬應保持警覺，了解相關知識，以免遭詐騙。

