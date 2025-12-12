把美國聯邦政府吵到關閉的歐巴馬健保添變數 美財政部宣布健康儲蓄帳戶新優惠

美國財政部與國稅局（IRS）在12月9日公布最新指引，進一步說明總統川普與國會共和黨人今年稍早通過的稅務改革中，針對健康儲蓄帳戶（HSA）所新增的優惠措施。川普於7月簽署生效的《大而美法案》（OBBBA），已對HSA資格的使用範圍進行重大調整，而這次發布的指引則明確擴大了符合資格的健康保險方案與可使用HSA支付的醫療服務。

HSA長期以來被視為美國民眾因應醫療支出的重要工具，帳戶存款可享稅務扣除、投資收益免稅成長，並能以免稅方式支應符合資格的醫療費用。根據財政部與IRS的新規定，民眾參與特定保險的前提條件將被放寬，使更多人能開立並存入HSA。

國會辯論歐巴馬健保強化補助是否延長



最新指引中最受矚目的變化，是永久化高自付額健康計畫（HDHP）在自付額門檻之前即可使用遠距醫療與其他遠距照護服務的彈性。此規定適用於2025年1月1日或之後開始的保險年度，意味著民眾可在享受遠距醫療便利的同時，仍保有HSA存款資格。

此外，自明年起，透過健康保險交易所購買的銅級與災難型保險方案將被視為HSA相容，無論其是否符合傳統的HDHP定義。這項調整將消除過去限制，讓更多低保費方案的參與者首次取得HSA資格。美國財政部並強調，民眾無須透過交易所購買這些方案，也能獲得該項資格。

除了保險方案的變化，新指引也擴大了直接初級照護（DPC）安排的適用範圍。從明年起，選擇DPC服務的個人不僅能存入HSA，還能以免稅方式支付定期的DPC費用，象徵HSA用途在初級照護領域獲得更大的彈性。

這項指引發布的時間點正好落在國會針對歐巴馬健保強化補助是否延長的辯論期間。該補助自疫情期間實施，後由拜登政府延長，透過提高可退還的保費稅額抵免，降低中低收入族群的健保負擔。民主黨全力支持延長補助，但部分溫和派共和黨人也認為，若不延長將造成數百萬人失去負擔能力。

共和黨籍聯邦參議員要把補助直接匯給民眾



另一方面，共和黨籍聯邦參議員麥克．克拉波（Mike Crapo）與比爾．卡西迪（Bill Cassidy）分別以參議院財政委員會與健康、教育、勞工及退休金（HELP）委員會主席的身分，提出替代方案，主張將原本用於補助的經費改為直接匯入民眾的HSA帳戶。其中，18至49歲可獲得1000美元，50至64歲則可獲得1500美元，此構想引發兩黨不同立場的激烈討論。

參議院將於12月11日對這項《病患醫療保健自由法案》進行程序性投票。若未通過，國會將轉向民主黨提出、為期三年的歐巴馬健保補助延長案進行表決。外界普遍預期兩案皆難以取得所需票數，可能促成兩黨在健保議題上尋求新的折衷方向。



責任編輯：許詠翔



