把老師當傭人、半夜傳佛經 揭恐龍家長逼瘋老師荒謬行徑
Netflix強檔韓劇《鐵拳教育》爆紅，劇情直擊校園霸凌與師生衝突，甚至出現家長逼瘋老師的離譜戲碼，引發眾多教育工作者共鳴。現實中，老師也常被過度干涉，甚至被要求24小時隨傳隨到，讓許多教師大嘆吃不消，忍不住高喊老師也是人，需要擁有自己的生活與私人空間。
非上課時間狂傳訊
一名老師最近在臉書社團「小一聯盟」發文，懇請家長別在課餘時間、週末或國定假日頻繁傳訊打擾。即便是確認小孩有沒有帶雨具這種小事，也請不要狂打電話，或是沒接就改打辦公室要老師去查訊息，這真的會造成困擾。
老師也要私生活
原PO提到，還碰過家長以自己人在外地、擔心小孩在超商等太久為藉口，竟然開口要求老師幫忙接送小孩回家。他無奈表示老師終究是一份工作，並非隨叫隨到的24小時服務機器人，強調老師也有自己的生活要過，也需要照顧自己的家庭跟私人休息時間，希望大家能多體諒與尊重。另外，原PO也表示為了這份工作，不少教師賠上健康，飽受胃潰瘍與慢性病折磨。然而請病假還得自付代課費，他們只希望家長能理解，老師也需要適度的私人時間來休息或處理私事。
推銷宗教還詛咒
貼文曝光後多位教師現身說法，細數遇過的恐龍家長，「學校班親會，老師委婉說沒有另一隻手機，所以不開班群，家長A說要提供一隻智慧型手機，另一個家長說可以負擔網路費用，死活要開群」「我們班還有好幾位家長，小孩習作沒帶回家，就LINE老師，要老師幫忙把習作放在警衛室的，真的很討厭這種恐龍家長」「遇過家長到學校投訴我訊息回的很慢，實際狀況是這個家長都半夜1、2點多傳訊息給我，內容是小孩隔天要請假之類不緊急的事情，隔天早上回覆完全來得及，拿訊息紀錄給學務主任看，他也是無語」「我們家長群組有半夜傳佛經之類的東西要引渡大家，一天到晚宣揚她的宗教理念還詛咒班導師，老師不好意思發聲，其他家長把她踢出去的，現在奇怪的人真的很多」。
多位老師獻策防恐龍
面對這些困擾，教師們紛紛祭出自我保護對策，一名老師分享自身原則，主張在學期初便明確規範聯繫管道與時間，「我用官方LINE跟家長聯絡，通話只能我先發通話邀請給家長，家長才能回撥。不加入家長群組，以免除了處理小孩糾紛還要處理家長糾紛。第一次學校日就跟家長說明回覆官方LINE的時間及給課表、教室分機，上班時間，非老師的責任，不用即時讀跟回，久了家長也會自知使用原則，如果家長要提醒小孩個別事項，請他在下課時間， 自己打教室分機找小孩，幾次下來小孩就會說很丟臉，自己叫他媽媽或爸爸不要再打了」，也有人提醒嚴格執行勿擾模式把界線劃分清楚，雖然不能徹底杜絕極品家長，但透過建立遊戲規則，至少能將教學干擾降到最低，保護自己才能走得更長久。
更多鏡週刊報導
暑假便宜機票怎麼買？他曝「2大好時機、3地雷」 網狂讚：留給自己做學術研究
Threads爆紅「日本妹子來台灣獨旅在飯店幹嘛？」 1張照片曝光網大讚：根本行家
飲料店老闆曝「沒有想像好賺」 作家估算成本高達87%
驚！台灣失智成長比全球高1.5倍 醫師揭關鍵原因與預防方式
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？