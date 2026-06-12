把老師當傭人、半夜傳佛經 揭恐龍家長逼瘋老師荒謬行徑

一名老師在社群揭露各種恐龍家長離譜要求，呼籲尊重老師的私人時間。（示意圖，photoAC）

Netflix強檔韓劇《鐵拳教育》爆紅，劇情直擊校園霸凌與師生衝突，甚至出現家長逼瘋老師的離譜戲碼，引發眾多教育工作者共鳴。現實中，老師也常被過度干涉，甚至被要求24小時隨傳隨到，讓許多教師大嘆吃不消，忍不住高喊老師也是人，需要擁有自己的生活與私人空間。

非上課時間狂傳訊

一名老師最近在臉書社團「小一聯盟」發文，懇請家長別在課餘時間、週末或國定假日頻繁傳訊打擾。即便是確認小孩有沒有帶雨具這種小事，也請不要狂打電話，或是沒接就改打辦公室要老師去查訊息，這真的會造成困擾。

老師也要私生活

原PO提到，還碰過家長以自己人在外地、擔心小孩在超商等太久為藉口，竟然開口要求老師幫忙接送小孩回家。他無奈表示老師終究是一份工作，並非隨叫隨到的24小時服務機器人，強調老師也有自己的生活要過，也需要照顧自己的家庭跟私人休息時間，希望大家能多體諒與尊重。另外，原PO也表示為了這份工作，不少教師賠上健康，飽受胃潰瘍與慢性病折磨。然而請病假還得自付代課費，他們只希望家長能理解，老師也需要適度的私人時間來休息或處理私事。

推銷宗教還詛咒

貼文曝光後多位教師現身說法，細數遇過的恐龍家長，「學校班親會，老師委婉說沒有另一隻手機，所以不開班群，家長A說要提供一隻智慧型手機，另一個家長說可以負擔網路費用，死活要開群」「我們班還有好幾位家長，小孩習作沒帶回家，就LINE老師，要老師幫忙把習作放在警衛室的，真的很討厭這種恐龍家長」「遇過家長到學校投訴我訊息回的很慢，實際狀況是這個家長都半夜1、2點多傳訊息給我，內容是小孩隔天要請假之類不緊急的事情，隔天早上回覆完全來得及，拿訊息紀錄給學務主任看，他也是無語」「我們家長群組有半夜傳佛經之類的東西要引渡大家，一天到晚宣揚她的宗教理念還詛咒班導師，老師不好意思發聲，其他家長把她踢出去的，現在奇怪的人真的很多」。

多位老師獻策防恐龍

面對這些困擾，教師們紛紛祭出自我保護對策，一名老師分享自身原則，主張在學期初便明確規範聯繫管道與時間，「我用官方LINE跟家長聯絡，通話只能我先發通話邀請給家長，家長才能回撥。不加入家長群組，以免除了處理小孩糾紛還要處理家長糾紛。第一次學校日就跟家長說明回覆官方LINE的時間及給課表、教室分機，上班時間，非老師的責任，不用即時讀跟回，久了家長也會自知使用原則，如果家長要提醒小孩個別事項，請他在下課時間， 自己打教室分機找小孩，幾次下來小孩就會說很丟臉，自己叫他媽媽或爸爸不要再打了」，也有人提醒嚴格執行勿擾模式把界線劃分清楚，雖然不能徹底杜絕極品家長，但透過建立遊戲規則，至少能將教學干擾降到最低，保護自己才能走得更長久。

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