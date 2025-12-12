「把臉摧毀也奉陪到底」范冰冰重返舞台的決心曝光 張吉安曝她7天不洗腳、危險戲全親上

范冰冰跟著張吉安的父親學畫符，片中肚皮上的咒語都是真實的民俗傳承。（張吉安提供）

從「毯星」到「巨星」到「影后」，甚至還建立起她的美容面膜帝國，一空閒下來就要貼面膜」就知道范冰冰絕對是個狠人。面對張吉安要將她的臉「摧毀」，她回答「范冰冰奉陪到底」，所謂的「奉陪到底」代表了她的承受磨礪的毅力與能力，張吉安這才了解，一個女演員為了重新站起來可以付出多少？如今他也承認，對於「明星」確實改觀了。

在范冰冰通過張吉安「當農婦」的考驗後，隨後的挑戰是讓一位中國巨星「重生」為東南亞女人。張吉安用近乎「導演指南」的方式進行全方位打造。語言方面，兩人每兩天一次，每次2小時透過視訊，一個字一個字教，訓練發音的位置和鼻腔震動。臉部，劇組收集了6位在地女性的照片，最終在香港用3D列印的皮膜，重新設計出一張「屬於范冰冰、但不是范冰冰」的東南亞臉龐。他甚至帶她回老家，請父親親自教她畫符，片中肚皮上的咒語都是真實的民俗傳承。

片中范冰冰的特殊化妝，是貼上一張可以呼吸的皮膜，完全改變了她的樣子。（海鵬提供）

最讓劇組崩潰又佩服的是范冰冰的極致配合。張吉安說，她完全不提出意見，因為她說自己沒有把握判斷做得像不像東南亞人，她對導演說：「你叫我做什麼，我就照做，我就模仿你。」劇組原準備的替身，因她堅持親自上陣所有危險鏡頭而失業。她的敬業甚至深入到了「有味道」的小節：為了7天連戲，她將導演隨口一句「趾縫的泥土可以留著」當成指令，7天不把腳洗乾淨，只為了保留那份泥土味與角色的生活厚度。張吉安驚訝地說：「我還是第一次看到女明星這麼不顧形象。」

范冰冰最終奪獎的那一刻，張吉安眼裡有光。他說，她的表演是完全按照自己的所有指南走的，「她的每一句台詞、每個動作，甚至炒空心菜時『倒水刮鍋』這種只有東南亞阿母才懂的動作，都是我教的。」包括走路、蹲法、作業節奏，他都像老師一樣示範。所以，當她得獎時，張吉安說：「那也是我得獎。」他認為這座獎不僅是對表演的肯定，更是對她「重新出發」的最好證明。

半年拍攝期間范冰冰也多次與張吉安談心，不諱及談論自己這7年的過往。（海鵬提供）

問到張吉安這段期間有沒有跟范冰冰談心，張吉安不否認2人確實有多次的促膝長談，談她過去7年、談她的傷與決心。張吉安說，整個劇組後來都很喜歡她，她可愛、真誠，也能放得開。在東京影展，范冰冰曾告訴他：「我看到你可以給我重新來過的機會。」張吉安說，讓一位女演員重新站起來，或許是這部電影最重要的意義。

