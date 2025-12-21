把自己想得太重要？他離職後才懂「一件事」 大票網友掀共鳴

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

把自己當成團隊裡「不可或缺」的人，真的值得嗎？近日有網友分享自己的職涯心境，透露上一份工作因為「太把事情往身上攬」，不只沒獲得感謝，反而被同事抱怨把標準拉太高，最後身心俱疲、離職收場。貼文曝光後，引發許多上班族強烈共鳴。

把自己當成團隊裡「不可或缺」的人，真的值得嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，過去的自己總覺得「事情我不做就沒人做」，大小工作全往身上攬，越做越多，標準越拉越高。沒想到旁邊的同事非但沒有感謝，反而覺得是他害整個部門工作量變大，甚至默默把責任推回她身上。

更讓她喘不過氣的是，連請假都會焦慮。「還沒離職前，要請假時都很焦慮，怕事情沒人做」原PO感嘆，10多年資歷說放就放確實可惜，但他知道自己已經回不去了，「不是不能回去，而是我想通了。」踏出職場舒適圈後，他才發現世界比想像中多元，有些工作要靠勞力換時間，有些工作雖然忙不重，但卻不可或缺，只要做好自己份內的事，就是價值。

原PO感慨，如今重新探索工作與生活的平衡，只希望找到真正讓自己開心的步調。「2025 要結束了，我很有勇氣結束十幾年的工作，但我知道我還沒找到理想生活，只能期許 2026 年能更靠近目標。」

貼文底下湧入大量共鳴留言，「公司沒有你不會倒，真的不用覺得自己很重要」、「好有感觸，我也是跟你一樣，只是年（份）資沒有這麼長，很多事情都往自己身上攬，公司沒有我們真的不會倒，我們2026會在新工作更好的」、「很多時候都只是過客，職場上別太在意他人評價，就不會覺得自己得多重要，另外不討好也不過度付出，避免自我感動不對等時產生內耗。」



