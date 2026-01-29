「把自己灌醉 給別人機會」 女廁標語釣出網曬同款經驗

河北燕郊一家餐廳女洗手間懸掛「把自己灌醉，給別人機會」的標語畫，引發廣泛關注。（取材自微博）

「把自己灌醉，給別人機會」河北燕郊一家餐廳的女廁日前被發現懸掛這一一幅標語畫，一名女士發現後，認為內容低俗且縱容犯罪，隨即與商家溝通，半小時後標語畫被撤除。事發後，她把此事發布至社群平台引發廣泛關注，還有其他眾多網友也曬出各地公共場博眼球的不雅標語。有律師指出，這已經涉嫌違法。

封面新聞報導，在北京工作的安女士表示，日前她在河北燕郊一家常去的餐廳用餐時，發現女廁掛著「把自己灌醉，給別人機會」的標語畫。安女士認為標內容不尊重女性、縱容犯罪，隨即微信聯絡老闆要求拆除，「我常去這家店，老闆知道我是律師，也十分重視，半小時後便撤掉標語。」

安女士把經驗分享到社群平台分享後，網友在留言區曬出「同款經驗」。她說，「從評論區大量留言發現，不少女性都在公共區域看到過一些不雅標語、廣告語，多數人選擇忍耐，至多就是迂迴表達不滿。」

而面對「何必較真」以及發帖宣傳此事的質疑，安女士則認為，「發帖分享並非為博流量，而是想讓更多人知道，面對不公與不適時大可不必忍耐，哪怕只是一小步的維權行為，也可能帶來改變。」

對於不少網友曬出了各地公共場所類似的不雅標語，四川一上律師事務所合夥人、律師林小明表示，「在公共女衛生間張貼『把自己灌醉，給別人機會』、『男性爬牆偷窺』等標語，實際上遠非不道德的行為，在一定程度上涉嫌違法。」

林小明分析，「民法典」規定「民事主體從事民事活動，不得違反法律，不得違背公序良俗」；「廣告法」也規定「廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求」，不得有「假淫穢、淫穢」行為、不屈不撓的暴力社會風情」。

