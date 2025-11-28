把自己獻給台南市！ 林俊憲競選主題曲「獻予你」發布

南部中心／綜合報導

台南民進黨市長初選，也逐漸進入白熱化，但緊張中也有柔性出擊，立委林俊憲也找來金曲歌王謝銘祐以及金鐘導演紀倪君攜手合作，發布MV競選主題曲"獻予你"，要把最深的心意獻給所有台南鄉親。

民進黨立委林俊憲：「台南是我出世的地方，是我掛心的土地。」音樂聲響起，立委林俊憲以感性的聲音娓娓道來對台南家鄉的情感，民進黨台南市長初選，林俊憲發布競選主題曲"獻予你"MV，特別找來南一中學弟金曲歌王謝銘祐創作演唱，以及金鐘導演紀倪君執導拍攝，雙金共同打造。立法委員林俊憲表示，"獻予你"作為競選主題曲，象徵一份對市民的承諾。

民進黨立委林俊憲說，「這個也代表我向台南市民的承諾，這首歌的名字就叫做"獻予你"，把我自己獻給我們這個城市，獻給我們的台南市民，我一定讓台南未來更好。」競選歌曲呈現台南文化產業等多樣性，溫暖而真摯的旋律，唱出台南400年的文化靈魂，細膩的鏡頭語言，讓台南的街巷、光影與人情更深刻地呈現在世人眼前，林俊憲強調，他在台南成長深愛這座城市，未來有機會成為市長，他會用生命來守護和建設更好的台南。

