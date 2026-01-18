把自己當上市公司經營！吳淡如教投資關鍵：創造獲利還要懂「分紅」

什麼樣的公司，才值得你投資一輩子？不如把自己當成公司經營。台灣知名作家、主持人吳淡如在《財商：不費力才會贏》一書中，提出「RICH財商模型」，透過重構思維（Reframe）、建立收入（Income）、放大資本（Capital）與收穫人生（Harvest）4大面向，引導讀者一步步破解對財富的迷思，建立更務實且長遠的財商觀念。以下為原書摘文：







把自己當上市公司經營



既然講到了個人投資，我想問你：什麼樣的公司，才值得你投資一輩子？讓我們換個角度來看自己，如果把自己當成一家公司來投資，那麼，你希望自己是什麼樣的公司？試著把自己掛牌在心中的交易所，晨光剛亮，你就是那間唯一的上市公司。

鬧鐘是開市鐘聲，照鏡子的瞬間，董事會正在審視今日的走勢。若真把「我」當成投資標的，可能第一件事便是判斷你是一家什麼樣的公司？





4步驟經營個人公司



要投資得要有財報吧？請盤點自己的資產負債：房子和現金是你的有形資產，知識與技能是無形資產，健康是生產線，朋友與家人是策略聯盟，而負債與你的壞習慣則列在負債一欄。財報不必向外界粉飾，卻要對自己誠實。

其次，任何績優企業都重視現金流與風險管理。你的「現金」除了真的現金之外，還有你的時間與專注力；一天24小時若全數流向社群滑動與無效應酬，就是收不回的應收帳款。

你的好習慣會給未來預留流動資金——正向的情緒狀況、運動習慣就是你這家公司的「護城河」或「預備金」，必須足以抵禦市場暴風，萬一遇上突發的風險，比如突發疾病、情感破裂或失業。上述的資產和策略聯盟，往往能救你這家公司於傾頹之時。

第3，任何公司想要持盈保泰，都要持續研發、投資創新，一家停滯的公司最終被市場淘汰；一個停止學習的人，市值也會折舊。每本書、每次課程、每段斜桿過程，都是研發支出。短期看似成本，長期卻可擴產能、給你不同的知識啟發，開出新產品線。把好奇心當成研發部門主管，解決問題的能力當成你的危機小組，允許它們帶隊實驗，你才能像發現生命中的新天新地。

當然，優良企業還講究公司治理。嘿，你既是大股東，也是執行長，還身兼獨立董事。麻煩訂一份章程：你的使命在哪裡。你要創造獲利，還要懂得「分紅」：分給自己，也分給幫助你的人；你的公司越厚待股東與員工，才繼續壯大。

最後，記得在每年歲末舉行股東會，其實最重要股東只有你自己：檢視今年業績，關注成長，修正失誤；同時也別忘了發放股息，給自己一次旅行或完成有趣挑戰的機會。如此循環，你這一家「自己」股份有限公司便能在時間這條長線上，走出穩健而獨特的技術線圖。

好的公司絕對不是慌亂的草台班子，想獲利，不能沒有章法。以個人來說，想要致富，也得有「樣子」，沒有樣子的，就算一時贏了什麼，也叫做「暴發戶」。暴發戶經不起長時間考驗。





想賺錢，要有不急著賺錢的優雅



巴菲特曾經說：「股市賺錢的必備條件是『特殊的賺錢氣質』，不必有過人的智慧，精明與投資獲利之間不能畫上等號。」也就是說你不需要很聰明，不需有什麼洞燭機先的智慧，但要有某種氣質。你一定想問什麼是「特殊的賺錢氣質」對吧？

我想了許久，得到的結論是：某種不急著賺錢的優雅。巴菲特以長期投資和價值投資著稱，而非急於短期獲利。他曾經說過，他最理想的持有股票時間是永遠，即使被他相中的企業在短期間內表現不如預期，他也會堅定持有。他強調，投資者最重要的特質是「好脾性」（Temperament），而非聰明，並認為市場的波動對長期投資者來說，反而是好事，因為，投資者可以在低價時買進。

但是他所說的「低價」，並不是感覺中的低價，而是研究過財報、公司治理與趨勢之後所判斷出來的低價。這一切都依賴理性判斷。如果一個公式，可以寫出這種「特殊的賺錢氣質」，那必然是理性＋耐心=長期競爭優勢。



適如其度的優雅是必須的，我幾乎沒有看過毛躁焦慮、容易暴跳如雷的人，能夠維持長期財富。相反地，對於理財有一定原則的，不會隨便放棄底線的人，至少都能得到安穩。你要避開某些「大家都會踩踏的陷阱」，如此才能做到優雅。

投資，常是一場你的自我對話。跟自己的心理溝通，必須要成功。

（本文摘自／財商：不費力才會贏／時報出版）

