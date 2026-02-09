把臺南唱進歌裡：金曲獎最佳臺語創作歌手李竺芯與她的「臺南三部曲」 | ELLE
李竺芯在金曲獎得獎感言笑稱自己是「痟查某」（siáu tsa-bóo，瘋女人），那份怡然自信的態度，道出不設邊界的創作性格。這位愛唱歌的臺南查某囝（tsa-bóo-kiánn，女兒），將音樂視為自由流動的水，唱出臺南的文化肌理、唱出女性的生命經驗，也映照出屬於自己的覺醒，開創前所未有的臺語樂風。
李竺芯的音樂啟蒙，從愛唱歌的家庭環境開始，自有記憶以來，家裡時常都是熱熱鬧鬧。爸爸、媽媽和阿公輪番開嗓，煮飯時唱、洗澡也唱；阿嬤在說故事時，也會順口哼起童謠〈浦島太郎〉。音樂就像陽光和空氣，自然流動在日常之中。
愛唱歌的小竺芯，燃起了明星夢，報名參加地方電視台舉辦的歌唱比賽，在初選時遇見啟蒙老師陳宏的太太，師母一眼看出她的潛質，直言：「不要去比賽了，來跟老師學唱歌吧！」於是從小學中年級開始有系統地學習歌唱，在臺語歌曲與日本演歌的宇宙中，逐漸鋪墊音樂的土壤。
生長在一個愛唱歌的家庭裡，李竺芯的爸媽也成為她音樂路上的啟蒙者之一。
臺南的聲音 成為記憶與創作底蘊
學唱歌兩年，後來陳宏老師說：「如果你很喜歡音樂，『學會寫歌』可以讓你在這條路上走得更遠。」為李竺芯開啟了另一扇門，開始把生活中的五味雜陳、跌宕起伏寫進詞曲，再用最愛的歌唱來詮釋，「每次唱歌的時候，我都像是忘掉外在的一切，彷彿掉進一個平行時空，那裡只有唱歌這件事情。」
李竺芯榮獲第36屆金曲獎3項大獎肯定，與恩師鍾興民一同接受市長表揚。
從小生活的臺南，是她創作中深厚的靈感來源。來自仁德區一甲里的她，忠義宮的廟埕是和玩伴們玩土、逛逛小型夜市的快樂所在。自小生活在臺語社群中，歌仔戲和布袋戲等傳統戲曲與故事，深深影響著李竺芯。此外，也從宋江陣裡感受到鑼鼓震動的節奏。這些聲音與畫面，慢慢沉進身體裡，成為創作的養分，「很多音樂上的技法，包括寫歌的方式、音韻如何貼合旋律，都是這些『來自臺南的聲音』對我的影響。」
她念念不忘的臺南聲音，還有生活中細碎卻鮮明的片段。高中就讀聖功女中，午休時分全校被沉靜包圍，溫熱的空氣裡，傳來風吹過樹葉的沙沙聲響；到了傍晚，巷弄之間開始出現廚房飄出的香氣，鍋鏟碰撞，鏗鏘聲此起彼落；還有穿梭大街小巷的發財車，賣著黑輪、米血與紅茶，或是香軟的水煮花生，不時「賣歹鐵仔……」加入協奏，格外有生活感。
不受拘束 語言也能玩混搭
其實，幼時的她，並未意識到臺南的獨特，直到大學時期離開家鄉求學、旅居外地，才領悟到臺南文化底蘊豐富、不張揚，並深藏在生活中。像是「一道料理上桌，爸爸媽媽會告訴我們味道背後的來由或故事；進到一間廟宇，也會分享匾額寫了什麼、為什麼要這樣寫。」李竺芯笑說臺南人的「味蕾數據」非常地豐富，在與其他縣市的朋友相處之後，她才深刻體會到自己身上流淌的臺南血液，帶來哪些有趣的觀察。
不過文化與傳統並未成為束縛，反倒讓她開啟「外掛」。攤開專輯《Suí水》，可以聽見語感自在穿梭於各種曲風之間，〈足芳足芳〉把臺語唱成法國香頌；〈懸踏仔咬跤〉用熱力四射的拉丁舞曲，幽默詮釋愛情的甜美與痛楚，展現混血而靈活的語言韻味。
「小的時候，愛看電視、愛聽電台，這兩件事給我很多的養分。」像是《鐵獅玉玲瓏》主演人許效舜妙語如珠，種下她用其他語言玩臺語的種子，「另一部分來自我媽，她很愛講臺語的諧音笑話，講著講著還會混搭其他的語言唱成歌。」這些讓她在創作中，帶有不受拘束、充滿幽默色彩的自由語感。
如同她在金曲獎舞台上所說的：「如果我們能夠放下所有的定義，順著水流，就能創造無限的主流。」她的音樂，沒有框架，也不急著被歸類或定義，持續在流動中擴散邊界，「玩」出各種新的可能。
臺南用聽的
哪些歌曲形容臺南特別貼切？李竺芯心中馬上浮現自己創作的「臺南三部曲」。除了聽歌，她也提醒可別忘了閱讀歌詞，字裡行間，是她給臺南的情書。此外，她的恩師鍾興民與黃瑞豐合作的〈市場內的苦瓜嫂〉，則道出了臺南母親的美麗韌性。
〈台南查某囝〉
這首歌是李竺芯2022年參加「臺南sing時代之歌」原創音樂競賽的首獎作品，寫下她對身邊臺南女性的觀察，也是自我探索旅程，而後又延伸為〈台灣查某囝〉。
不論臺南或臺灣，她眼中的女性們，走過懵懂、經過歷練，更懂得坦然接納原生的自己，如同歌詞所描述的：「行路有風溫柔閣驕傲，口味高尚思想真堅強」，「毋管別人按怎咧講／若行著家己選擇的路／我就一直行一直行一直行一直行一直行一直行」，不管外在聲音如何嘈雜，「我們心裡都有答案。」
〈巷仔內的台南〉
輕快的旋律帶出臺南走過400年頭的豐富面貌，隨著李竺芯吟唱「毛斷的穿插內底／有古早的模樣／鹹鹹的料理內底／藏著甜甜的故事」，穿街走巷，每個轉彎，都會發現不同的府城風景。
2025年12月〈巷仔內的台南〉更推出了全新編曲，隨著李竺芯登上臺南市政府「2026臺南好YOUNG」跨年晚會演出，令人耳目一新。
〈市場內的苦瓜嫂〉
這首演奏曲目，是恩師鍾興民寫給臺南媽媽們的致敬之作。靈感來自東門圓環附近的復興市場，描寫這些在市場裡辛勤賣菜的臺灣女性，白天工作，回到家裡依舊馬不停蹄，忙著為一大家子煮飯、照料家庭瑣事，日以繼夜，拉拔孩子平安健康長大，「是支撐起一個世代的日常英雄」。鍾興民與臺灣鼓王黃瑞豐也因這首曲子，榮獲第34屆金曲獎演奏類最佳作曲人獎。
〈台南酸甘甜〉
來自光雕作品《靈動的目光》中的一首輕快配曲，以府城常見的圓環為出發，唱出日夜相伴的臺南飲食風景。
《靈動的目光》是一場百人跨界共創的藝術行動，製作團隊歷時數月，深入臺南各大廟宇與巷弄，踏查城市文化脈絡，透過聲光影像呈現西拉雅族歌謠、南管古調、傳統宮廟工藝、飲食風土及嘻哈饒舌，帶出臺南的歷史靈魂與當代脈動。精采的創作也榮獲了2025德國柏林設計獎的金獎殊榮，讓臺南魅力再次登上國際舞台。
李竺芯
以首張全臺語創作專輯《Suí 水》囊括第36屆金曲獎最佳臺語女歌手、最佳臺語專輯、年度專輯3項大獎，如水般千變萬化的詞曲，結合富感染力的演唱，為臺語音樂帶來全新的聽覺風景。
本文出自《悠活臺南》市刊 no.58「封面故事-在臺南做夢的人 」
