把英國記憶帶回台灣 打造輕盈優雅的劍橋書香寓所

文、整理 電視部│圖片提供 覺引設計Jour en Design

相關影片：

什麼是「愛德華風格」？比維多利亞更明亮、更宜居！絕美復古花磚玄關、黃銅細節與拱門設計



相較於法式的華麗美學，英式「愛德華時期」展現出輕盈明亮的優雅底蘊，以古典比例為骨架，輔以柔和細膩的線條，營造出恬淡且精緻的舒適氛圍。覺引設計陳志伊設計師，便以此為靈感出發，鋪陳帶有溫度的木地板，以五金物件點綴空間，搭配一抹平靜的鼠尾草綠，替一對曾於英國求學的夫妻，將那段內斂優雅的生活記憶「復刻」回家。



最終，這間35坪的新成屋，如同一本輕盈優雅的英式小說，每個章節都散發出溫暖和諧的氣息。屋主感動地分享：「每個來到我們家的人都會說很舒服，我覺得『舒服』是很棒的回饋，我們純粹希望這個家體現我們的性格、回憶與重視的東西。」



正因覺引設計陳志伊(Joy)設計師的專業與細心，才讓這座夢想中的英式風居所，成為屋主最難忘的風景。



Joy在英國求學的背景，讓她更能理解屋主對「英式氛圍」的堅持和嚮往，她不以堆疊元素取勝。而是化繁為簡，透過軟硬裝平衡搭配，將空間保持明亮、輕盈的視覺感受，為2房2廳的新成屋注入樸實典雅的氣質，使置身其中的人，都感到無比放鬆與舒適。

整體空間色彩以鼠尾草綠為主軸，搭配五金物件，呈現英式優雅風格。

為了實現屋主的要求，陳志伊設計師先從格局調整著手，將公領域創造出連貫的生活空間。玄關以黑白格菱地磚奠定基底，一道雙開拱門迎向室內，搭配鼠尾草綠牆面和五金掛勾，一旁的英式教堂椅端坐於入口，營造出回家的儀式感。



步入公領域，溫潤的木地板映入眼簾，客廳捨棄傳統電視配置，改以投影幕取代，讓光影在空間中自由流動，也把注意力留給精心打造的書櫃與壁爐。五金吊燈垂落其中，勾勒優雅弧線，對側規劃沙發臥榻區，柔和線條與布面調性，展現出愛德華時期的溫雅風格。視線延伸至餐區，採開放式設計，使空間更具互動性，中島餐廚檯面以奶茶色鋪陳，側邊設計木質高腳椅位，不論白日晨光或夜晚燈影，都能在此享受純粹的用餐時刻。



客廳捨棄傳統電視配置，改以書櫃與壁爐為焦點，打造溫潤的書香寓所。

主臥房以低飽和色調貫穿，搭配植物和鳥類圖騰壁紙，增添輕柔層次，牆面使用簡潔俐落的護牆板，與木製床架相呼應，白色窗臺與百葉窗則致敬英國老宅的優雅語彙，讓慵懶氣息自然沉澱。更衣區以圓弧造型作為區隔，避免滿牆櫃子的壓迫感，運用開放式櫃體設計，保持視覺上的輕盈通透，五金燈飾與落地鏡相互交織，構築從容優雅的生活節奏。



主臥室延續全室色調，植物和鳥類圖騰壁紙與木製床架相呼應，形塑舒適休息場域

小編最愛

設計師以細膩的設計，將屋主留學時的風景與回憶，完美呈現在家中，徹底實現輕盈優雅的英式「愛德華時期」風格！



覺引設計Jour en Design／陳志伊 Joy

地址：高雄市前鎮區一心一路243號5樓之四

電話：0963281526、07-3310526

Email：jouren.design.tw@gmail.com

網站：https://jourendesign.com.tw/index

