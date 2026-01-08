把茶端上餐桌！「七三茶堂」台灣茶泡飯登場、英國氣泡茶SAICHO進駐高端餐廳！

（圖／品牌提供）

在餐飲不斷追求「體驗感」與「風味深度」的時代，茶正悄悄從杯中走上餐桌，成為料理敘事的一部分。2026年初，台灣茶品牌「七三茶堂7teahouse」攜手新誥餐飲集團，在中和環球購物中心推出全台首家以「台灣茶泡飯」為核心的期間限定店《茶與餐的實驗場》，而來自英國的頂級無酒精氣泡茶品牌「SAICHO」，則以 Fine Tea Dining 的概念，持續在高端餐飲場域中拓展「茶作為搭餐飲品」的全新想像。

長期深耕台灣茶文化的七三茶堂，過去以精準的製茶技術、研磨冷萃茶包與「喫茶粉」系列，成功讓年輕世代重新認識台灣茶的多元樣貌。這一次，他們更進一步把茶帶進餐食，與新誥餐飲集團共同打造《茶與餐的實驗場》，嘗試以料理形式回應台灣茶的風味潛力。

期間限定店的主軸「台灣茶泡飯」，靈感源自日本平安時代的茶泡飯文化，卻並非單純復刻。新誥餐飲集團總監Xavier特地赴日取經，重新思考「茶湯」在料理中的角色，並與七三茶堂共同測試不同茶款與米飯、高湯之間的比例關係，最終讓茶不再只是最後的點綴，而是整碗料理的靈魂。

《茶與餐的實驗場》為茶泡飯設計出獨特的「賞味三步驟」，讓用餐成為一場節奏分明的體驗。第一吃，品嚐主食與米飯的原始風味，感受食材本身的層次；第二吃，加入無限量供應的昆布柴魚雞高湯，讓整體轉為溫潤濃厚、如日式雜炊般柔和；第三吃，則是將七三茶堂精選的台灣風味熱茶倒入碗中，茶湯的單寧與香氣瞬間化解油脂，讓整體風味收斂、提升，完成一場由濃轉清的味覺起承轉合。

除了主食，七三茶堂也把茶的角色延伸至餐後。甜點部分推出四款「茶靈魂系甜點」，包含花蓮蜜香紅茶布蕾、炭焙烏龍提拉米蘇、三峽碧螺春巴斯克與清香烏龍茶奶凍捲，利用茶粉的微苦平衡奶香甜感，讓甜點不再只是收尾，而是另一段茶的敘事。

飲品方面，則與鮮乳坊合作推出「茶拿鐵系列」，選用鮮乳坊的幸運兒鮮乳，搭配三峽碧螺春、炭焙烏龍、紅玉紅茶等五款喫茶粉，呈現茶香與乳脂的細緻平衡。從主食、甜點到飲品，《茶與餐的實驗場》完整描繪出「茶作為餐飲核心」的可能性。

另外，來自英國的SAICHO以Fine Tea Dining為核心，打造能與葡萄酒、香檳並列討論的氣泡茶。品牌堅持單一產區茶葉，透過精準萃取與細緻碳化，讓茶呈現出結構、礦物感與尾韻延展性。目前SAICHO已於台灣成功進駐多個指標性高端餐飲場域，包含三二行館、Capella Taipei、台北文華東方酒店，以及風格多元的高級餐廳如態芮 Taïrroir、La Vie by Thomas Bühner、八和燒肉等，展現其高度餐飲適配性與專業定位。

SAICHO三款經典風味，包含大吉嶺、茉莉與焙茶，分別展現不同風土的個性，也因此能靈活搭配各式料理，接下來預計將會推出全新「桂花之戀」風味，以東方文化中極具象徵性的桂花，開啟與亞洲料理、甜點的全新對話。

