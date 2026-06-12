把莖當根、教光學談梵谷...... 國小師被停聘打官司吞敗

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〔記者王捷／台南報導〕台南市鹽水國小洪姓女教師有碩士畢業，但教自然課時，竟把木本莖教成植物的根，講光學折射卻讓學生賞析梵谷名畫，要學生造假實驗紀錄。校方認定教學不力資遣，洪女自認遭霸凌，高雄高等行政法院判決敗訴。

判決指出，校方接獲投訴後組輔導小組入班觀察，發現洪女學科知識傳達錯誤。除把莖說成根，教光學折射時更耗時討論梵谷畫作《星夜》的藝術感想，未切入科學重點。此外，洪女不讓學生實作實驗，竟公布答案讓學生抄寫，甚至要求各組填寫不同數據製造假象。

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在作業與考卷命題上，洪女被指控批改不確實、未挑出錯字，且課程進度嚴重落後，經常在考前才趕進度。輔導小組更發現，洪女出題品質不佳，大量挪用書商提供的題庫光碟，甚至連最基本的完成學生作業習寫與批改，都需要校方再三提醒，嚴重影響學生學習。

洪女反駁指出，她具碩士學歷與教師證，經正規實習與代理資歷，教國小游刃有餘。她強調自己非自然專科，校方派她教高年級顯有失當。她控訴任職首年遭校長霸凌，申訴後即面臨檢舉，質疑是行政人員挾怨報復；且輔導小組於下課開會占用備課時間，堅稱遭設局強加罪名。

合議庭審理指出，依規定未具自然專長教師仍可授課。法官檢視輔導報告確認，專家多次示範教學，但洪女推諉卸責且拒絕調整。教評會認定其教學損害學生權益且輔導無效，校方依法終止聘任的處分合法有據，駁回其訴。

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