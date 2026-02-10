把藥妝店當倉庫！蝦皮賣場「先接單再偷貨」 37歲男撈近百萬

37歲宋男偷遍連鎖美妝店高雄、台南、台中多家門市。讀者提供



37歲宋男涉嫌將連鎖藥妝店當自家倉庫，先在蝦皮開設賣場、接單，再到門市竊取商品供貨，數月內犯案遍及高雄、台南與台中，初估得手近百萬元。高市刑警大透過大數據分析鎖定犯嫌，循線在台南逮人，並查獲大量贓物、贓款5200元，全案依竊盜罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，持續清查其賣場販售明細。

警方指出，近期多家連鎖藥妝門市陸續報案遭竊，損失金額龐大，刑大偵四隊彙整各分局通報案件後，透過大數據比對，發現多起竊案在犯案手法、穿著及行動路線高度雷同，鎖定宋姓男子涉嫌重大，隨即與三民警二分局、鳳山警分局及仁武警分局組專案小組展開偵辦。

警方調查發現，宋男在蝦皮經營賣場多年，標榜販售原廠正貨，卻以市價5至6折吸引買家下單，待統計好訂單內容後，再前往連鎖藥妝店徒手行竊補貨，儼然將門市當成私人倉庫。

專案小組蒐證發現，宋男為規避警方追查，宋男刻意搭乘大眾運輸工具，並在距離目標門市數百公尺處下車徒步前往，趁店員忙碌時將高單價商品塞入背包後離開，且在高雄涉及5起竊案外，另在台南麻豆、善化及台中地區犯下多起同類案件，累計至少14次。

警方見時機成熟，持搜索票及拘票前往宋男位於台南市中西區的租屋處埋伏，趁其準備外出銷贓時當場查獲，並在其住處起出化妝品精華液、刮鬍刀、魚油、洗髮精等大量贓物及現金5200元。

警方表示，宋男所獲不法所得多用於日常吃喝玩樂，落網時身上幾乎已無積蓄。全案訊後，警方已依竊盜罪嫌將宋男移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，並持續清查其蝦皮賣場交易與販售明細，擴大追查是否仍有其他被害店家或共犯，以遏止類似犯罪手法再度發生。

