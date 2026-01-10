把諾貝爾和平獎送給川普？委員會打臉：獎項不可轉讓

2026年1月6日，阿根廷布宜諾斯艾利斯的美國大使館外，民眾抗議美國總統川普干預中南美洲國家內政、生擒委內瑞拉總統馬杜洛。路透社



2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉異議人士馬查多（Maria Corina Machado）本月5日暗示，可把她獲得的獎項「送給」川普，作為感謝美國推翻委國獨裁總統馬杜洛的一種方式，令川普喜孜孜。對此，挪威諾貝爾獎協會及委員會共同表示，諾貝爾獎項「不可轉讓」。

路透社報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）、挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）9日共同表示：「諾貝爾獎項得主一旦公布，就不可撤銷、分享或轉讓，授獎決定即是最終決定，且永久有效」。

協會聲明指出，根據諾貝爾獎基金會章程，獎項授予的決定是最終定論、且是永久性的，不接受申訴。至於獎項得主獲獎後的言論或行為，諾貝爾協會不予置評。

2025年12月12日，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在挪威奧斯陸與諾貝爾委員會副主席見面後。路透社

美國本月3日突襲委內瑞拉，捕獲獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並帶往美國，控其涉犯毒品恐怖主義相關罪名。三個月前甫獲得諾貝爾和平獎的馬查多在5日接受美國《福斯新聞》採訪時表示，把她獲得的諾貝爾和平獎贈予川普，將是委國人民對美國推翻馬杜洛的感恩方式之一。

福斯主持人當時詢問馬查多，是否曾提議把諾貝爾和平獎給川普；馬查多回答：「我還沒這樣做，但我非常希望可以親自告訴他，我們委內瑞拉人民當然希望把這個獎項頒給他，與他分享這份光榮。」

對此，川普也在9日稍早時回應，如果馬查多來訪時真的將諾貝爾和平獎贈予他，他會接受這個莫大的榮幸。川普多次展現出對於諾貝爾和平獎的欲望，不過，繼突襲委內瑞拉後，川普政府近日頻頻釋放對格陵蘭島的野心，很難想像這如何說服挪威諾貝爾協會或委員會將和平獎頒給他。

至於去年10月獲獎的馬查多，曾是委內瑞拉國會議員，被馬杜洛政府禁止參加委國2024年總統大選。馬查多去年10月在美國協助下逃離委內瑞拉後，曾與川普通電話一次；美國本月生擒馬杜洛後，兩人並未通話，川普還表示馬查多「缺乏領導委國所需要的尊重」，不支持她暫時代為掌管委內瑞拉，目前委國由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統。

