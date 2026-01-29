把買咖啡的錢拿去投資，能創造出2500萬資產！5例子啟示：創造財富完美準備養老，從容享受晚年
我回到韓國後，我發現許多人都在努力讓自己變窮，太多人為了讓自己看起來像有錢人而變窮，我對這個現象感到非常訝異。
我不清楚昂貴的名牌包和名牌服飾是否能讓人看起來像有錢人，但實際上是和有錢人之路漸行漸遠，因為這樣的行為等於在破壞自己的財富。
假裝是有錢人，只會離財富越來越遠
這種行為特別能從開車看出來，雖然我回韓國已經2 年，但至今還沒買車，不是因為沒錢，而是沒有需要。明明就不是必需品，我為什麼要刻意破壞自己的財富呢？
韓國和美國不一樣，首爾的大眾運輸非常發達，因此不需要自己開車。只要滑手機就能輕易知道捷運或公車路線，公車站也有螢幕告知車班抵達時間，首爾大眾運輸的規劃相當完善。
買車會讓自己的財富瞬間減少，交車後車子開始折舊，不僅最終變成中古車，也會一直有稅金、油錢、保險費等不少費用支出。仔細想想，因為買車導致支出增加的情況比比皆是。
股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）是世界首屈一指的富豪，儘管如此，眾所皆知他還是開著舊車。
這樣的差異也造就了巴菲特的富裕，以及許多人的貧窮。對他來說開昂貴的名車炫耀不是人生重要的事。財富創造者與財富破壞者的生活方式存在根本上的差異，無論購買昂貴或便宜的車，目的同樣都是從一處移動至另一處，因此根本沒必要刻意花大錢。
再加上技術日新月異，就算是便宜的低階車款也具備多種功能，雖然還是有許多人刻意購買名車，但背後的心理只是想讓他人稱羨而已。
開車去百貨公司購物也是不必要的支出習慣。知名百貨公司前，每天都有大排長龍的車潮，如果停車場車位全滿，就得在外面等1 小時以上。進去百貨公司花1小時、購物花1 小時，離開時又花1 小時才終於把車開出來。
韓國是外送天堂，每間百貨公司都有提供送貨到府的服務，而且大部分百貨公司旁就有捷運站，只要稍微走一下，就能避免塞車造成的困擾，相對也節省時間，從各方面來說都較有利，但還是有許多人執意要開車。
改掉浪費的習慣，把省下的錢拿去投資
我擔心年輕人的生活模式也受到這種影響，毫無顧忌地買咖啡、昂貴化妝品、名牌包與進口車，然後每個月都為了繳分期付款所苦。
在餐廳用餐後，大家都裝模作樣搶著要付錢請客，完全不把5 萬韓元（約新台幣1,250 元）、10 萬韓元（約新台幣2,500 元）放在眼裡。
據說有許多年輕人都認定自己無法成為有錢人，於是存有「乾脆趁年輕盡情花錢享受」的想法。
我聽見這樣的情況後，不禁感到惋惜，因為事實絕非如此，就算僅僅改掉浪費的習慣，還是有機會成為有錢人，只要把省下的錢用來投資就行了。
舉例來說，假設連續20 年每天都把買咖啡的1 萬韓元（約新台幣250 元）轉而投資三星電子，大概能創造出10 億韓元（約新台幣2,500 萬元）的資產。
只是省下買咖啡的錢就能創造出如此驚人的結果，那把其他不必要的支出拿來投資時，獲利會有多麼可觀？
實際上， 如果50 年前拿出100 萬韓元（ 約新台幣2.5 萬元） 來投資巴菲特經營的波克夏． 海瑟威（Berkshire Hathaway），現在大概就會有180 億韓元（約新台幣4.5 億元）。
換句話說，就是要減少不必要的支出，更進一步是必須把部分收入用來累積財富。如果身邊的人喝咖啡，你就投資生產咖啡的公司吧！或許現在你會羨慕他人，但退休時就會變成他人羨慕你。
這個世界上有兩種人，創造財富與破壞財富的人，減少不必要的支出，把努力工作賺來的錢用來投資的人就屬於前者；反之，開銷大於收入的屬於後者。
這是理所當然無須解釋的，而且與老年生活有直接關係，前者完美準備養老生活，可從容享受晚年；後者一旦無法賺錢，就會過著勉強維生的貧窮生活。
或許有人會把「養老」視為很遙遠的事，但無論遠近，都一定會面臨。你想成為財富創造者或破壞者呢？
