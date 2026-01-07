把賴清德「當靶心開槍」身分疑為軍人！天兵1動作穿幫…震撼畫面曝

政治中心／巫旻璇報導



網紅「四叉貓」7日在社群發文爆料，有網友在 Threads 貼出一張手繪射擊標靶，並將總統賴清德的名字寫在靶心位置，同時還留言稱「第一槍就打中靶心了，爽！」相關內容曝光後引發關注。四叉貓還分享，他僅在該貼文底下留言詢問相關問題，卻在不到5分鐘內就遭對方封鎖。





網紅四叉貓在社群發文爆料，有網友在 Threads 貼出一張手繪射擊標靶，並將總統賴清德的名字寫在靶心位置。（圖／民視資料照）

網紅「四叉貓」曬出截圖該名網友在去年7月26日，就曾在 Threads 上以「大罷免大失敗」為標註發布貼文，並上傳一張畫有十字準星的標靶圖樣。靶心位置清楚寫著賴清德的名字，向外一圈依序標上民進黨立院黨團總召柯建銘、立委王義川、副總統蕭美琴、立委邱議瑩，再外層則出現立委黃捷、郭昱晴、林俊憲、王美惠，前立委高嘉瑜，以及嘉義市長黃敏惠等人姓名。









有網友在 Threads 貼出一張手繪射擊標靶，並將總統賴清德的名字寫在靶心位置，真實身分疑似是軍人。（圖／翻攝自四叉貓threads）









該網友還在貼文中寫下「今天換了新靶，第一槍就中靶心了，爽！」等字句。四叉貓也貼出自己的留言截圖，內容提到「職業軍人可以把總統名字寫在靶心嗎？我先幫忙備份一下」，並直言自己只是提出疑問，卻遭到對方封鎖。對此，不少網友在留言區議論，指出該名發文者疑似未妥善保護個資，曾標註「軍校」還有私人資訊，疑似為軍人身分。隨著討論延燒，該網友的帳號已改為不公開狀態，原本顯示在個人檔案中的軍校相關文字也已被移除，相關舉動再度引發網友熱議。









