把車借給男友「酒駕遭連坐處罰」吊扣車牌2年 她不服提告…結果出爐

男友酒駕導致女子車牌被吊扣2年，她不服提起告訴。示意圖／Pixabay

苗栗縣一名女子，日前將名下的車輛借給同居的男友駕駛，但是男友開車時遇被警察發現酒駕，不僅自己被罰款，監理機關還裁處「連坐處分」要吊銷車輛的車牌24個月。女子認為非常不合理，自己的車就這樣整整2年都不能上路了嗎？所以她不服監理機關的處分，提起抗告。

判決書指出，當天凌晨時分，男子開著女子的車輛，行經苗栗縣通霄鎮台一線與烏眉路口時，被一旁的警察攔停，並對男子實施酒測，發現男子吐氣酒精濃度達0.4以上、未滿0.55mg/L，被警察當場開罰單。監理機關除了對男子開罰之外，還依照《道路交通管理處罰條例》第35條第9項規定，裁處吊扣女子車輛的牌照24個月。

女子對此結果相當不滿，她認為自己不是當天酒駕的人，但是自己的車輛卻要24個月被吊扣車牌，覺得這也太不公平了吧！所以女子到法院請求撤銷處分並返還車牌。

不過監理機關不同意女子的請求，並說原本的處分已經由男子臨櫃簽收完成送達，女子提起訴訟的時間已經超過30日法定不變期間，程序不合法，應駁回女子的訴求。

法官審理此案，認為行政處分必須合法送達「受處分人」本人，也就是酒駕的當是男子，也可以是他的合法代理人，而裁決書雖然已經由男子簽收，但裁決書上面的受處分人卻不是男子本人，而是女車主，再加上男子簽收裁決書的時候，並沒有簽署可代理女子的文件，所以不構成合法送達，也就是說，女子起訴期間根本沒有開始計算，所以提告沒有逾期。

法官指出，《道路交通管理處罰條例》第35條第9項規定，目的是為了對「酒駕行為人」做出裁罰，如果女車主明知男友酒駕還借他車子，才需要付連帶責任，所以判決監理機關不得僅因所有權關係，就吊扣女子的車牌，此裁罰應予撤銷。



