把輝達留台灣 卓榮泰：恭喜吳東亮人財兩得

「工商早餐會」今(26)日一早登場，行政院長卓榮泰和工商企業界代表面對面溝通，卓榮泰除了恭喜工商協進會理事長吳東亮把輝達留台灣，也提到關稅談判進度，目前在文書交換中，另外吳東亮也示警，台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀。

「工商早餐會」週三一早登場。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰：「首先要跟吳理事長表示恭喜，吳理事長最近可說是人財兩得，第一個把輝達黃仁勳先生留在台灣，第二金控能夠成功有更好的發展。」週三一大早，行政院長卓榮泰出席「工商早餐會」，和工商協進會進行年度對話，除了先恭喜工商協進會理事長暨台新新光金控董事長吳東亮把輝達留台灣之外，也提到關稅談判進度。行政院長卓榮泰：「目前各種技術性的磋商已經完成，我們在進行到總結會議之前，還有一段文書交換的過程，現在就在文書交換確定一些內容。」

廣告 廣告

行政院長卓榮泰提到關稅談判進度。（圖／TVBS）

卓榮泰指出，台灣向美國談判過程中提出「台灣模式」談判策略，我方對美的投資是由台灣產業自主全球性布局、產業自主性去投資，政府提供金融保證，不是要把台灣力量往外移，而是把力量擴張出去。而吳東亮致詞時，也不忘提到輝達。工商協進會理事長吳東亮：「輝達考慮在台灣設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產業布局中的戰略地位，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化的問題。」

工商協進會理事長吳東亮示警台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀。（圖／TVBS）

然而面對週休三日連署過關，吳東亮卻滿滿憂心。工商協進會理事長吳東亮：「貿然實行週休三日，我們的企業能不能承受？人力不足，如果工時降低，你的收入也降低了，這個對我們勞工是好的事情嗎？也不一定。」工商企業界代表和政府面對面溝通，就盼問題能獲得解方。

更多 TVBS 報導

賴清德宣布軍購「關稅結果近了」？ 卓揆：正在文書交換

週休三日聯署過門檻 吳東亮：企業恐無法承受人力缺口

改寫AI版圖？Meta傳採購Google晶片 輝達股價應聲崩跌近3%

印度關稅現轉機？傳美印貿易協議快談成 50%擬砍至15%

