把轎車當輕軌？7旬婦開車誤闖 竟沿軌道「狂開7百公尺」

一名73歲女性駕駛於1日晚間7點多在高雄發生離奇交通事故，誤將輕軌軌道當成一般道路，沿著軌道行駛長達700公尺。這位來自北部的詹姓女駕駛與丈夫南下高雄時，因不熟悉當地路況，在苓雅區二聖路和凱旋三路口右轉後誤闖輕軌區域。更令人意外的是，她並未立即停車，而是將自己的轎車當成輕軌繼續前行，直到車輪卡在草地中無法動彈，才報警求助。此事件影響輕軌4班次運行，所幸未造成任何人員傷亡。

高雄發生離奇交通事故，誤將輕軌軌道當成一般道路，沿著軌道行駛長達700公尺。（圖／民眾提供）

監視器畫面顯示，這位年長駕駛在誤入輕軌區後，沿著軌道一路開了約700公尺，最終在凱旋武昌站前因車輪陷入草地而停下。現場聚集了大批警察和拖吊業者進行處理，周圍民眾對此情況感到難以置信。一位目擊民眾表示，不明白車輛如何能開到輕軌軌道上，強調那明顯不是車道而是輕軌專用道。另一位附近民眾認為駕駛應該早就停車了，而非繼續尋找出口，同時指出從二聖路到事發地點的距離相當遠，車輪之所以卡住可能是因為草地較為潮濕。

這位年長駕駛在誤入輕軌區後，沿著軌道一路開了約700公尺，最終因車輪陷入草地而停下（圖／TVBS）

三多派出所長徐俊煜表示，這位駕駛涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金的處罰。雖然駕駛向警方表示是因不熟悉路況才誤闖輕軌區，但這樣的行為不僅違反大眾捷運法需繳納行政罰鍰，還觸犯刑法，可能面臨嚴重後果。事故發生約半小時後，車輛被成功拖離現場，輕軌恢復正常通行。

