把農業帶進藝術殿堂 芳榮百年「米蘭之鄉」攝影展人氣爆棚

記者翁聖權／新營報導

由芳榮米廠舉辦的「米蘭之鄉～後壁之美攝影比賽」得獎作品展十六日上午在新營文化中心開幕，這是把傳統農業帶進藝術殿堂的經典之舉，現場嘉賓雲集，人氣爆棚。副市長葉澤山稱讚展覽呈現後壁最真摯且動人的農村風貌，邀請民眾一起來領略台南農業文化的百年芳華。

出席開幕活動的貴賓包括，副市長葉澤山、農業局副局長吳威達、新營區長陳宏田、後壁區長李至彬、農業部農村發展及水土保持署台南分署長柯燦堂、台南區農業改良場長陳昱初及斗南分場長陳俊仁、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳以及頂長社區的婆婆媽媽。

參加開幕式的貴賓與頂長社區的婆婆媽媽合影。（記者翁聖權攝）

葉澤山表示，位於後壁區的芳榮米廠走過日治時代，迄今有百年歷史，致力於結合稻米文化發展在地特色。更別出心裁，以「芳華百年、榮耀再現」為主題辦理攝影展，來紀念米廠的百年榮耀，影像呈現的不僅是稻米之米的紀錄，也是世代農民土地記憶，相當有溫度，歡迎民眾來觀展。

芳榮米廠執行長黃麗琴介紹得獎金牌作品。（記者翁聖權攝）

芳榮米廠執行長黃麗琴指出，市面上較少以「稻米」為主角的影像創作，透過攝影比賽能讓米鄉特色與農民對土地的情感連結，可以被更多人看見，進而引領外界走進台南後壁，能夠把農業帶進藝術殿堂，讓人感到欣慰，也希望能將「米鄉後壁」純樸而真實的美好推廣出去。

芳榮經理張美雪說，展覽的作品中，不僅能見到合鴨水田共生的生態農法、古厝前曬穀的傳統景象，更真實記錄了農人揮汗插秧與長者育苗的身影。每一張照片都蘊藏著對土地的深厚情感，呈現農村世代累積的文化記憶。