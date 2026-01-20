把退休生活過成童話!單身貴族的64坪美式鄉村宅跳脫制式格局，讓生活變優雅

編輯 張若蓁｜圖片提供 張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司

64 坪毛胚屋的屋主，是一位長年旅居外地的單身女性。退休後，她選擇回到家鄉，在親手打造的夢想居所中，將日常生活化為一則溫柔的童話。張馨室內設計重新梳理格局，規劃為更貼合獨居需求的兩房兩廳，並以美式風格為主軸，透過暖白色調奠定空間基底，搭配線板、曲線與隔柵細節層層堆疊，勾勒出美式復古的優雅風貌，讓優雅成為生活的日常。



公領域減少不必要的隔間，以開放式設計串連各場域，放大整體尺度，讓光線與空氣自在流動。客廳電視牆以弧形收邊，搭配格柵語彙增添節奏感；大面落地窗覆以木百葉，結合簡約潔淨的美式基調、柔和弧形與童趣色彩，使空間明亮通透，同時提升居家安全性。開放式書房將半高牆與書桌整合，天花大樑以弧形修飾，淡化結構存在感；圓弧元素彼此呼應，形塑一致的空間語彙。後方櫃體順勢填滿樑下空間，白色門片點綴弧形細節，交織出優雅層次，同時完善收納機能。餐廚空間以弧形拱門界定場域，並運用玻璃材質在獨立與開放之間取得平衡。天花以木質包覆，動線則透過異材質地坪加以暗示，以中島下方花磚為視覺核心，梳理出流暢的回字動線，周邊整合完善機能，凝塑溫馨的聚會氛圍。在機能設計上，特別降低中島高度，讓屋主使用更便利。



主臥室以飯店套房概念規劃，入室後透過玄關形成緩衝，建立清晰的私領域界線。空間以屋主偏好的藍色為主調，營造療癒而安定的舒眠氛圍。更衣間以玻璃門界定場域，採 L 型配置，讓收納一目了然，同時放大整體空間感。主衛浴將浴缸安排於窗邊，在享受泡澡時光的同時，也能迎接自然光灑落。



考量屋主的年齡，在空間規劃上以全齡宅為核心，全室採用無門檻設計，提升進出的便利與安全性。再將通常置於陽台的洗衣機挪回室內，減少通行距離，也避免風吹日晒雨淋的不便，人生的下半場的所有需求，都被溫柔守護。

