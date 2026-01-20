把退休生活過成童話!單身貴族的64坪美式鄉村宅跳脫制式格局，讓生活變優雅
編輯 張若蓁｜圖片提供 張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司
小編帶你看好宅
64 坪毛胚屋的屋主，是一位長年旅居外地的單身女性。退休後，她選擇回到家鄉，在親手打造的夢想居所中，將日常生活化為一則溫柔的童話。張馨室內設計重新梳理格局，規劃為更貼合獨居需求的兩房兩廳，並以美式風格為主軸，透過暖白色調奠定空間基底，搭配線板、曲線與隔柵細節層層堆疊，勾勒出美式復古的優雅風貌，讓優雅成為生活的日常。
公領域減少不必要的隔間，以開放式設計串連各場域，放大整體尺度，讓光線與空氣自在流動。客廳電視牆以弧形收邊，搭配格柵語彙增添節奏感；大面落地窗覆以木百葉，結合簡約潔淨的美式基調、柔和弧形與童趣色彩，使空間明亮通透，同時提升居家安全性。開放式書房將半高牆與書桌整合，天花大樑以弧形修飾，淡化結構存在感；圓弧元素彼此呼應，形塑一致的空間語彙。後方櫃體順勢填滿樑下空間，白色門片點綴弧形細節，交織出優雅層次，同時完善收納機能。餐廚空間以弧形拱門界定場域，並運用玻璃材質在獨立與開放之間取得平衡。天花以木質包覆，動線則透過異材質地坪加以暗示，以中島下方花磚為視覺核心，梳理出流暢的回字動線，周邊整合完善機能，凝塑溫馨的聚會氛圍。在機能設計上，特別降低中島高度，讓屋主使用更便利。
主臥室以飯店套房概念規劃，入室後透過玄關形成緩衝，建立清晰的私領域界線。空間以屋主偏好的藍色為主調，營造療癒而安定的舒眠氛圍。更衣間以玻璃門界定場域，採 L 型配置，讓收納一目了然，同時放大整體空間感。主衛浴將浴缸安排於窗邊，在享受泡澡時光的同時，也能迎接自然光灑落。
小編的最愛
考量屋主的年齡，在空間規劃上以全齡宅為核心，全室採用無門檻設計，提升進出的便利與安全性。再將通常置於陽台的洗衣機挪回室內，減少通行距離，也避免風吹日晒雨淋的不便，人生的下半場的所有需求，都被溫柔守護。
張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司／張馨
地址：新北市林口區仁愛路二段690號
電話：02-26085816
Email：service@i-cynthia.com
網站：https://reurl.cc/b3Wxyr
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
看更多設計師作品>>張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司
其他人也在看
16坪小空間大利用 母女和貓咪的家│現代北歐風
從客變階段即開始精準鋪排，由三宅一秀室內設計團隊打造的現代北歐宅，量身為屋主母女兩人一貓打造專屬空間。16坪溫馨居宅也能住得恰到好處，整體空間採用大地色系與流線造型，搭配特殊漆電視牆，整體氛圍溫暖柔和，呼應屋主母女倆人溫潤氣質。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲端美式豪宅 隱而不奢的都會主張
經上百張案例圖片縝密歸納、分析，悉心爬梳業主喜好，整合出純白色系、金屬質地和古典線條等關鍵詞彙。外玄關即展現美學意涵與機能相互激盪的花火，如鞋櫃門片靈感源自林口氣候潮濕，藤編材質有助排解濕氣，輔以精心照明，搭載舒適穿鞋椅；天花板隱逸獨立空調、除濕設備，地坪採用耐髒的洞石鋪就；接著視線轉往波光粼粼的金色玻璃磚，隨自然光線灑落，溫馨、愜意油然而生。幸福空間 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
露營、車宿、外宿族激推！便攜式枕頭一躺入眠，跟充氣枕ByeBye，再加碼支撐透氣「客臥兩用」紓壓枕頭、床墊推薦
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。Yahoo好好買 ・ 4 天前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
【Follow法人】誰在拱？三大法人連袂砍台股154億元 外資續賣超近40億元
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 7
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 4 小時前 ・ 100
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 243
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 199
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 14
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 5 小時前 ・ 66
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 69
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27