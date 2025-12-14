把這人從監獄門口拉回來？他曝陳玉珍硬推「助理費貪污除罪」背後原因

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修改修正立法院組織法第32條、 33條及35條，將立法院編列之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險、退休金等，連日引發爭議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，陳玉珍硬提「助理費貪污除罪」，目的只有一個，幫國民黨立委顏寬恒脫罪。

助理費除罪化提案人陳玉珍前往立院門口與國會助理對話（圖／記者楊士誼攝影）

張育萌今（14）天凌晨撰文寫下，國民黨的全黨「即刻救援」。陳玉珍不是第一次幫顏寬恒。

張育萌指出，陳玉珍硬提「助理費貪污除罪」，引爆社會強烈反彈，卻堅持不撤案。時間點偏偏「這麼巧」，正好趕在顏寬恒「詐領108萬助理費」三審定讞之前，目的只有一個—幫顏寬恒脫罪。

這也不是陳玉珍第一次出手幫顏寬恒；張育萌說，2020年，顏寬恒立委落選後，準備回台中海線經營選區，靠的，就是陳玉珍的幫忙。四年前，台中一場大雨，造成烏日成功東路 30 多戶大淹水。第一時間，時任立委陳柏惟就到現場解決。結果一週後，陳玉珍卻硬要發公文給各部會，要求中央政府在她發文的隔天，親自到現場會勘。

張育萌指出，陳玉珍硬提「助理費貪污除罪」，目的只有一個，幫國民黨立委顏寬恒脫罪。（圖／翻攝自張育萌臉書）

立委發文要求會勘，中央部會敢不來嗎？張育萌直言，問題是，陳玉珍是金門立委，烏日淹水關她什麼事？這種區域立委，實在管太寬了吧？答案很簡單。顏寬恒落選後，回國民黨部當副秘書長。就在陳玉珍發文前不久，顏寬恒才剛辭掉副秘書長的工作，回到地方準備重新經營。

沒有立委身份，顏寬恒叫不動中央部會。於是，陳玉珍出現了，幫顏寬恒發函、用立委的權力，替顏寬恒鋪路未來選舉。

張育萌提到，時隔四年，陳玉珍再次現身，只是這次，看起來要幫的忙更大—不只是替落選立委撐場面，而是把這個差一步就要被關進去的人，直接從監獄門口拉回來。

