把通訊網路還給伊朗人 川普稱馬上要打給馬斯克

美國總統川普在搭乘空軍一號期間，於1月11日接受媒體訪問時表示，他計畫與SpaceX執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）聯繫，探討是否可能透過星鏈（Starlink）衛星網路服務，為伊朗提供網路連線。



川普在回答記者提問、是否考慮向伊朗提供星鏈服務以因應當地網路中斷時指出：「如果可能的話，我們或許能讓網路恢復運作。」他接著說，「我們可能會找伊隆談談。你知道的，他很擅長這類事情，他的公司非常優秀。所以我們可能會找伊隆．馬斯克談談。」川普補充表示，「我一結束跟你們談話，就要打電話給他。」



伊朗政府實施全國性網路封鎖

​伊朗目前正經歷大規模反政府抗議活動，當局自1月8日起實施全國性網路封鎖，導致固定網路與行動網路流量幾近歸零，通訊嚴重受阻。網路監測組織NetBlocks確認，此次斷網伴隨抗議升級與傷亡增加，嚴重限制民眾溝通與事件報導。伊朗政府先前多次在抗議期間實施類似網路管制措施，以限制訊息流通與抗議組織。

儘管伊朗當局禁止星鏈服務，並試圖透過干擾訊號等方式阻斷其運作，但部分伊朗民眾仍透過走私取得的星鏈終端設備，維持有限連線，向外界傳遞抗議現場影像與資訊。媒體報導指出，伊朗安全部隊已展開搜查，沒收相關設備。星鏈衛星網路過去曾在烏克蘭及其他衝突或動盪地區，提供繞過傳統網路限制的通訊途徑。

福斯新聞記者特雷．因斯特（Trey Yingst）1月11日在X平台發文表示：「如果你或你認識的人在伊朗擁有星鏈，請私訊我。我們正盡可能蒐集網路關閉期間的資訊。」他稍後更新指出，已聯繫上德黑蘭一名使用星鏈的使用者，並與伊朗西部另一位人士通話。

星鏈公司本月稍早宣布，為委內瑞拉民眾提供至2月3日止的免費寬頻服務，以確保連線暢通。

川普爆料伊朗主動聯繫美方

川普近期多次公開表達對伊朗抗議者的支持。他在1月10日的Truth Social貼文中寫道：「伊朗正朝向自由前進，或許前所未有。美國隨時準備提供協助！！！」川普強調，美國站在追求自由的伊朗人民一邊。

此外，川普在空軍一號上的談話中提到，伊朗在前一天主動聯繫美方，「想要談判」。他表示：「正在安排會面。但我們可能得在會面前先採取行動……不過會面正在安排中。」

伊朗抗議活動自去年12月底爆發，最初因經濟困境與貨幣貶值引發民怨，隨後擴大為對執政神權體制的全面挑戰，蔓延至全國31省。

