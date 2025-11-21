把造「詣」唸成「紙」！ 黃國昌認錯：回去重新罰寫十遍

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(20)日質詢憲法法庭書記廳長許碧惠，期間不慎將造「詣」唸成「紙」，引起網友熱議，因為這不是他第一次念錯，早在8個月前就曾被抓包把「醫」字寫錯，在回應媒體時也犯過相同口誤。對此，黃國昌今(21)日受訪表示，「是我不好，口誤，等下回去再重新罰寫十遍」。

黃國昌昨日在立院司法法制委員會質詢時，提問憲法訴訟法第十七條文的意旨為何，許碧惠回應，是在給予相對人知悉申請人所提出的意見，黃國昌打斷反問「那為什麼要用送達的？」並說「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』應該蠻深」，不慎將造詣念成造「紙」。

廣告 廣告

而質詢片段也被發至網上，引起熱議，有網友就找出今年3月黃國昌前往台北看守所遞狀，替當時仍在羈押的民眾黨前主席柯文哲提自費延醫時，被爆將「醫」一字寫錯，事後回應媒體時，也不慎唸成「造紙」。

對此，黃國昌今出席民眾黨立院黨團記者會時表示，「是我不好，口誤」，坦言之前直播好像就犯過相同的錯誤，「沒關係，我等下回去再重新罰寫十遍」，希望下次不要再把造「詣」唸成「紙」。

原始連結







更多華視新聞報導

鄭麗文、黃國昌將會面 李乾龍喊「記取2024教訓」：明天是一個好的開始

鄭黃會登場！ 鄭麗文贈藍鵲瓷盤.黃國昌送水泥鎢絲燈

基隆傳小學生遭罰寫「1千遍」 謝國樑：教導需平衡

