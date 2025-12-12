把運動玩成遊戲！JACFIT JMATE2運動手環全民動起來

（記者李克明／台北報導）智慧穿戴市場競爭激烈，但對大多數人而言，真正的難題從來不是「開始運動」，而是「撐過前三週」；JACFIT最新推出的 JMATE2運動手環，以遊戲化任務、多人體驗與AI運動引導為核心，把運動從一件需要意志力克服的事情，重新設計成像遊戲一樣能自然沉浸的日常行為。

圖／JACFIT JMATE2運動手環另一項受到年輕族群熱烈討論的亮點，是「多人參與與社群競賽」所帶來的動力。（成強科技提供）

透過任務導向、社群互動與即時回饋，JACFIT JMATE2運動手環讓運動從被動紀錄轉為主動養成，成為穿戴科技中最具話題的新勢力。

運動的續航力，不再靠意志力硬撐

「把運動變遊戲」是JACFIT JMATE2運動手環的核心精神，過去穿戴裝置多半只是心率、步數的記錄者，而JACFIT JMATE2運動手環強調的卻是「讓你願意再動一次」的動力機制；App會依照使用者的狀態與習慣設計每日挑戰，例如10分鐘慢跑解鎖新地圖、完成今日訓練可獲得金幣，或達成區間心率即可推進虛擬場景。

圖／JACFIT最新推出的 JMATE2運動手環，把運動從一件需要意志力克服的事情。（成強科技提供）

使用者分享，他常常先慢跑10分鐘再騎飛輪，搭配棒壘運動或家中簡單訓練，既能享受運動的快感，又能在App裡看到角色升級，玩著玩著就完成了訓練。

App會同步顯示心率區域，當進入Zone 3時，介面會清楚提醒脂肪正在快速燃燒；若挑戰Zone 5的30秒極限短衝刺，不只能進帳大量積分，也能有效強化肌纖維動員與輸氧能力，讓使用者一邊玩一邊真正「練出專業」。

運動結束後，時間、心率、卡路里等數據會立即呈現，並同步轉換成金幣、成就與場景解鎖，讓運動不只是完成，更是推動進度的快感。

多人參與讓運動更容易持續

JACFIT JMATE2運動手環另一項受到年輕族群熱烈討論的亮點，是「多人參與與社群競賽」所帶來的動力；使用者不必孤軍奮戰，而是能與朋友一起在JACFIT Plus App裡開房間挑戰，在虛擬地圖裡前進，或在線上比拚當日積分。

許多人表示，原本只是想完成自己的訓練，但看到朋友在進步，自己也會想多動幾分鐘；即使是在家中跑步、騎車，或體驗雙人體感運動如網球、打擊訓練，也能透過JACFIT Plus App與好友同時進行，讓客廳瞬間變成互動運動場。

JACFIT認為，社群是運動習慣最強的推手，「當你知道有人和你一起挑戰，你就更容易堅持。」這種彼此看見、彼此推動的動力，使運動不再單調，也不再是一個人的責任。

讓使用者想再玩一次

JACFIT JMATE2運動手環完整導入遊戲動力學，從升級曲線、獎勵系統、虛擬場景到金幣機制，都讓使用者產生「多玩一次」的渴望；許多使用者笑稱，原本打算只做10分鐘運動，但看到地圖還差一小段就能解鎖下一個場景，或今天距離升級只差幾點經驗值，結果就不知不覺延長練習時間。

這種「我想再多玩一場」的心理回饋，是JACFIT JMATE2運動手環有別於傳統穿戴裝置的關鍵；運動的續航力不再依賴意志力，而是透過設計力自然推動。

JACFIT JMATE2讓運動變得更有效率

相較於傳統穿戴裝置的被動紀錄，JACFIT JMATE2運動手環更強調「引導式運動」；它會依據心率與數據，告訴使用者今天適合挑戰什麼強度，提醒是否進入正確的心率區域，並依照恢復程度安排隔天的建議訓練，使用者不需要猜應該怎麼動，而是「被帶著動」。

對初學者而言，這種引導降低運動門檻；對進階者而言，能讓每分每秒的訓練更有效率；當運動變得好玩、被看見、能持續，習慣自然就會被設計出來，而這，正是運動科技真正的未來。

