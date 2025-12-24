把銅當黃金買 銅價攻上1.2萬美元

▲銅價12月以來漲勢延續。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 關稅變數、AI用銅暴增與礦端供給干擾交織，讓銅價行情在年底再度加速，市場甚至把銅和黃金來拿比較。12月以來漲勢延續，銅價一舉突破每噸12000美元，改寫歷史新高。

推升價格的主因之一，是美國關稅政策的不確定性。美國總統川普7月初提到，可能依232條款以國安為由調查完成後，對進口銅課徵50%關稅。市場開始提前移轉貨源、預作避險布局，銅價一路走高。

需求面同樣提供支撐。美國能源資訊署（EIA）指出，美國今、明兩年的銅消費量都可望創高，並估計接下來25年的整體需求，會比目前銅需求的水準增加50%。

AI資料中心擴建被視為近年用銅強度提升的關鍵推手。美國一年用銅量接近170萬噸，約占全球需求7%，在AI與電力基礎建設同步擴張之際，任何供給端的小幅波動都更容易放大為價格波動。市場普遍預期，若關稅風險升溫，大量銅可能提前流向美國，反而使其他地區買家面臨更明顯的供應吃緊，進一步推升LME報價。

加上近來多座大型銅礦遇天然災害或意外事故，使原本已緊的精礦與精煉銅市場承受額外壓力。

