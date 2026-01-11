把錢變成喜歡形狀！電玩展殺紅眼祭「骨折價」 超狂陣容讓你失心瘋買爆

財經中心／師瑞德報導

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

過年領完紅包要去哪？當然是來台北國際電玩展（TGS）把錢錢變成喜歡的形狀！2026 TGS將於1月29日（初二）在南港展覽館1館盛大登場，官方今首度公開玩家最期待的「Indie House獨立遊戲專區」陣容。今年規模再創歷史新高，狂吸全球23國、190組團隊參戰，現場不僅有超過250款遊戲讓你玩到虛脫，線上特賣會更祭出「最低1折」的骨折價，要讓玩家買到剁手！

Taiwan No. 1！「最醜男主角」領軍 本土神作殺出一片天

廣告 廣告

別再說台灣沒好遊戲！今年本土陣容強到沒朋友。由原始鳥熊開發、話題度爆表的武俠RPG《活俠傳》，憑藉「史上最醜男主角」逆襲全球，將在現場與玩家見面；還有Team9打造的《文字遊戲》系列新作《文字遊戲世界》，以及賺人熱淚的OPUS系列等。這些在Steam上好評如潮的台灣之光，現在不用隔著螢幕，現場就能親自體驗開發者的熱血與創意。

國際大咖空降南港！帕魯、吸血鬼倖存者零時差體驗

海外陣容更是眾星雲集，根本是神仙打架！除了日本、韓國組團來台，把Steam變成「精神時光屋」的《Vampire Survivors吸血鬼倖存者》開發團隊將親臨現場；引發全球現象級熱潮的《Palworld幻獸帕魯》開發商Pocketpair也帶著五款新作強勢登台。此外，還有集英社遊戲帶來的多款重量級IP，以及Bilibili旗下工作室製作的射擊遊戲《逃離鴨科夫》。玩家不用飛出國，在南港就能玩遍全球最頂的獨立遊戲。

試玩就抽Switch！線上特賣殺到1折起

主辦單位表示，本屆Indie House由Smilegate STOVE獨家冠名贊助，不僅設備全面升級，好康更是給得毫不手軟。現場推出「試玩有禮」活動，只要體驗3款遊戲並留下心得，就有機會把Nintendo Switch OLED帶回家。無法到場的玩家也別哭，Steam與STOVE兩大平台同步展開線上特賣會，折扣最低下殺1折起。無論你是想挖掘寶藏遊戲，還是想支持獨立開發者，這場年度盛會絕對不能錯過！

本屆Indie House獨立遊戲專區，由積極支持獨立遊戲生態系全球發展的韓國知名遊戲公司Smilegate STOVE獨家冠名贊助，並與LENOVO聯想、RAZER雷蛇聯手，用最好的設備提供全方位遊戲體驗；專區內還有「試玩有禮 驚喜加倍」活動，玩家只要試玩任3款作品留下心得，就有機會獲得Nintendo Switch OLED。

※文中活動實際抽獎規則，依正式活動網頁公告為準。

亞太遊戲高峰會2026年度大會

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

最新議程：https://tgs.tca.org.tw/apgs/agenda.php

2026台北國際電玩展

【商務區】

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

商務參觀預先登錄：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2b

（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】

時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00

地點：南港展覽館1館4樓

票種資訊：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2c

桌遊樂園平面圖：https://tgs.tca.org.tw/?p=bg_wonderland_area

Indie House獨立遊戲專區平面圖：https://tgs.tca.org.tw/?p=indie_house

更多最新消息請持續鎖定

官方網站：https://tgs.tca.org.tw/

Facebook：https://www.facebook.com/taipeigameshow

Instagram：https://www.instagram.com/taipeigameshow/

X(Twitter)：https://twitter.com/TaipeiGameShow

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/taipeigameshow/

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

2026台北國際電玩展Indie House專區陣容大公開！今年規模再創新高，集結全球23國、190組團隊，帶來超過250款獨立遊戲。亮點包括《幻獸帕魯》、《活俠傳》、《吸血鬼倖存者》等神作。現場試玩還能抽Switch，線上Steam特賣最低1折起，玩家千萬別錯過！（圖／台北電玩展提供）

更多三立新聞網報導

比悲傷更悲傷！全台3人「差1碼」錯過億元 原本想遞辭呈只好改遞假單

賺贏定存好幾倍！這7檔債券ETF「半年狂飆13%」 領息還能賺價差

只到今天！渣打馬選手限量好康「免費送」 錯過「備賽基地」就虧大了

獨家／虛擬資產專法來了！律師揭「合規潛規則」 拿牌資格上看3億

