把錢錢變成喜歡的樣子！新台幣改版票選首日塞爆 央行：2/13前都能投
財經中心／師瑞德報導
這真的不是開玩笑，全民都要「把錢錢變成喜歡的樣子」！中央銀行舉辦「臺灣之美」新鈔主題票選，由於這是史上首次能親手決定未來鈔票長相，民眾展現極高主權意識。首日即湧入破萬人搶投 101、半導體晶片等主題，因流量過大導致驗證碼系統瞬間癱瘓，央行今日緊急發布說明。
萬人湧入癱瘓系統 央行致歉承諾優化
因短時間內驗證郵件暴增，導致發送延遲或遭攔阻，許多民眾哀號收不到驗證碼。央行對此表示「深表歉意」，強調這反映出國人對鈔券議題的極度關注，已積極協調排除干擾，務必讓每個人都能投下神聖一票。
活動持續至2月13 呼籲民眾稍後再試
央行呼籲民眾別急，票選將一路進行到2月13日17時止，時間相當充裕。官方正全力優化機制，確保流程順暢。邀請全民繼續在12項主題中選出最能代表台灣的意象，共同定義2028年新鈔的視覺靈魂。
【新版新臺幣「臺灣之美」改版公投：六大關鍵注意事項】
一、 票選核心精神：公民參與，重新定義臺灣
目的：央行希望新鈔不只是交易媒介，更是承載國家價值與集體記憶的載體。
意義：這是「制度化」蒐集社會共識的過程，而非僅是形式上的意見徵詢。
核心問題：邀請全民共同定義「什麼是臺灣之美」？是壯闊山海、護國群山（科技）、棒球精神，還是「最美的風景是人」（和諧共榮）？
二、 投票時間與規則
投票期間：
開始：1月27日 上午 10:00
截止：2月13日 下午 17:17（為期約三週）
投票資格與方式：
採電子郵件信箱（Email）驗證。
每個 Email 限投一次。
每次最多可勾選「五項主題」（可複選）。
三、 12項面額候選主題（五大範疇）
央行將主題歸納為五大類，並強調「和諧共榮」的人文精神為首要考量：
1. 和諧共榮：多元族群包容、互助精神。
2. 永續發展：淨零碳排、綠色製造、對未來世代的責任。
3. 運動精神：棒球、羽球等國際賽事表現與團隊韌性。
4. 藝術美學：反映土地情感的藝術作品（如：陳澄波、黃土水）。
5. 建築之美：結合科技、工程與永續的地標（如：台北 101 綠建築）。
6. 科技創新：半導體「護國群山」、國際競爭力的戰略資產。
7. 民俗節慶：承載文化記憶與社會凝聚力的節日。
8. 工藝之美：木雕、編織、藍染等技藝的文化價值。
9. 島嶼生態：多樣氣候孕育的獨特自然魅力。
10. 保育植物之美：強調人與環境共生、守護自然的意識。
11. 保育動物之美：如石虎、黑熊等珍稀生物多樣性。
12. 女性的光輝：反映性別平權進程與女性的專業韌性。
四、 參與獎勵（抽獎活動）
資格：參與投票之中華民國國民。
獎項：
特獎：「丙午馬年生肖紀念套幣」10套
普獎：「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣100套
資訊公開：活動辦法與得獎名單將公告於央行官網票選專區。
線上投票網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html
五、 改版時程預估
現階段：僅為「面額主題票選」（徵詢民意階段）。
後續流程：主題定案 ➔ 委請印製廠設計圖稿 ➔ 成本詢價 ➔ 機器（ATM）調校與民眾宣導 ➔ 正式發行。
總耗時：預計從主題設定到發行，需時約2年半（最快2028年問世）。
六、 重要安全提醒（防詐騙）
唯一管道：請務必認明中央銀行官方網站的票選專區進行投票。
切勿：點選不明連結或提供重要金融個資。
查證管道：若有任何疑慮，請撥打「165 反詐騙諮詢專線」。
