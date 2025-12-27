把鐵道秘境、路跑生活圈粉澳洲師生 新北接待家庭打造最有溫度的國際交流

欽賢國中師生與Sophia到九份聖明宮體驗在地寺廟信仰文化（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

國際交流從生活開始！新北市教育局昨（26）日舉辦「從家出發–外籍生接待家庭文化成果分享會」，18組接待家庭分享與澳洲師生相處的互動點滴。從靠翻譯軟體破冰，到帶著學伴路跑、遊三貂嶺，用最真實的新北「在地生活」收服澳洲師生們的心，展現臺灣的熱情與文化魅力。

新北市教育局指出，11月底新北逾百位學生與家庭成員熱情迎接來自澳洲瑪格莉特河高中(Margaret River Senior High School)的師生，欽賢國中八年級陳可芸回憶，初次接待澳洲學伴Sophia時既期待又緊張，手裡緊握手機準備隨時翻譯，但在家人熱情陪伴與科技輔助下，很快拉近彼此距離，成為無話不談的好朋友，也讓她深刻體會「敢開口，比文法正確更重要！」。

新林國小六年級吳昀姍也分享，雖然會的英文單字不多，仍靠著比手畫腳真誠交流，與學伴Sienna徹夜談心，全家更一同參加原住民路跑，在汗水與笑聲中累積跨國情誼，兩人甚至聊到手機沒電才依依不捨道晚安。

除了家庭日常，接待家庭更帶著澳洲師生走進新北山海風景。瑞芳國中學生廖宇安化身「全能小嚮導」，在體育課與澳洲學伴Emily一起跳繩、打球，一起搭乘火車深入三貂嶺秘境。為了介紹沿途風景，他一次次鼓起勇氣開口說英文，不知不覺突破心魔。這趟結合鐵道、人文與美食的深度體驗，讓Emily大開眼界，更當場許下心願，希望明年能邀請弟弟妹妹接棒來到瑞芳國中交流，讓這份情誼持續延伸！

瑞芳國中在校長許憶雯(右4)帶領寄宿家庭及姊妹校學生遊鐵道火車之旅。（新北市教育局提供）

澳洲瑪格麗特河高中Andrew Host 校長表示，這是學生第一次到臺灣，接待家庭熱情安排體驗道地的臺灣生活。對所有學生而言都是畢生最難忘的寶貴經驗，也是跨國交流獨特的學習機會!

教育局表示，新北持續打造「浸潤式國際校園」，以接待家庭模式讓國際教育從學校延伸到家庭，在真實互動中培養學生的語言實用力與跨文化理解能力。透過走入臺灣日常、體驗新北多元文化與自然風貌，不僅讓來訪學生留下難忘回憶，也讓新北學子累積自信與行動力，為城市搭起通往國際的友誼橋梁。