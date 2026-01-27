一把鑰匙 啟動守護高關懷少年 榮成紙業攜手彰化縣政府捐贈交通車

%E4%B8%80 69

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為強化高關懷青少年的就學支持與生活照顧，台灣工紙最大廠榮成紙業今(27)日與彰化縣政府、晨陽學園共同舉辦「交通車捐贈暨單車環島授旗儀式」，由榮成紙業攜手財團法人榮成山與田教育基金會捐贈兩台交通車，提供晨陽學園作為學生通車、課程活動及校外學習之交通使用，展現政府、教育單位與企業三方攜手合作、共同守護孩子成長的具體行動。

本次「交通車捐贈暨交車儀式」邀請彰化縣政府代表工策會副總陳穎青、榮成紙業林呈祥副總及榮成山與田教育基金會代表主管，以及晨陽學園陳蘭棣校長蒞臨現場共同見證，並於兩輛交通車前完成象徵性的鑰匙交接儀式，隨後啟動交通車引擎，象徵愛心正式啟程、陪伴正式上路，為孩子們開啟一段安全、穩定且被守護的學習旅程。

晨陽學園為彰化縣重要的住宿型中介教育機構，主要服務中輟學生，透過適性教育、生活陪伴與支持系統，協助孩子穩定就學、重建生活秩序，避免因資源不足而落入偏差的風險。本次的兩台交通車捐贈，將有助於提升學園在日常接送與課程活動安排上的安全性與彈性。

榮成紙業表示，榮成長期深耕地方、關懷偏鄉教育，始終相信每一個孩子都值得被好好守護。象徵榮成永續精神的 KuKu，也代表著陪伴與指引的角色，期盼在這些中輟的孩子人生容易迷惘的時刻，成為溫柔而堅定的力量，陪著他們找到正確的方向、穩穩走在屬於自己的道路上。此次交通車捐贈，不僅是一項實質資源的提供，更是一份承諾，期盼透過持續的陪伴與支持，讓孩子在被理解、被接住的環境中，看見希望、勇敢前行。

財團法人榮成山與田教育基金會長期關注偏鄉與弱勢兒童的教育支持，贊助家庭與學校資源相對不足的孩子，秉持「受人以魚，不如授人以漁」的理念，透過資源與教育陪伴，協助孩子培養自我學習的能力。基金會持續推動偏鄉教育相關獎助計畫，支持學校辦理學童課後照顧與多元學習活動，期盼讓更多孩子在課後也能獲得妥善照顧，拓展學習興趣與發展可能，守護孩子快樂而健全的成長。

活動現場同步進行單車環島授旗儀式，象徵持續以行動實踐公益與永續精神。未來，彰化縣政府、晨陽學園與榮成紙業及榮成山與田教育基金會，將持續深化合作，以長期陪伴與實際行動，為地方教育與孩子的未來注入穩定而溫暖的力量。