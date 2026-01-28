把關年節食品！ 高市衛生局偕消保官赴年貨大街稽查

南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導

過年腳步接近，不少民眾已經開始準備採買年貨，高雄市衛生局會同消保官和農業局等，前往高雄年貨大街進行聯合稽查，包括包裝標示是否合格齊全，食品內是否含有不合規定的添加物等，要替消費者把關年節食品。





過年腳步接近，高雄的年貨大街也已經準備就緒。（圖／民視新聞）





香噴噴的蝦米、來自各國的香菇，還有真空包裝的烏魚子。這些都是過年年菜經常能看到的食材，過年腳步接近，高雄的年貨大街也已經準備就緒。高雄三鳳中街理事長 伍進昌說，今年跌價的部分大概就是烏魚子，烏魚子因為今年量比較多，那其他的年貨價格都蠻穩定的。

部分民眾提早來挑選年貨，但不只要注意價格，衛生安全更加首要。年貨大街開跑前夕，高雄市政府就由衛生局率隊，會同消保官和農業局等局處，前往三鳳中街進行聯合稽查。不只要看看散裝產品的包裝標示是否合格齊全，也當場拿出試劑，要檢測加工食品內是否含有不合規定的添加物等。





高雄市衛生局率隊前往高雄年貨大街進行聯合稽查，要替消費者把關年節食品。（圖／民視新聞）





替消費者把關年節食品，衛生局其實已經提前動起來。高雄市衛生局簡任技正何惠彬表示，截到目前為止已經稽查34家業者、91件產品，另外也針對年節餐廳的部分抽查十家 ‧截到目前為止，所有檢驗部分均合格。

公秤有沒有偷斤減兩，也有消保官親自來實測。高雄年貨大街31號就要正式開跑，市府提前展開聯合稽查，要讓消費者買的安心、吃的放心。

