把關年節食安 竹縣府消保官提醒消費者拒買來源不明食品

把關年節食安，竹縣府消保官陳雅芳提醒消費者拒買來源不明食品。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將至，年貨採買進入高峰期，為保障消費者權益，新竹縣政府消保官提醒民眾，選購年節食品時應慎選來源可靠、標示清楚的商品，避免購買來路不明食品，以確保年節飲食安全、吃得安心。

縣長楊文科關心年節食安問題，為加強把關年節食品安全，新竹縣政府消保官協同衛生局辦理春節食品稽查專案，針對肉品、蛋類、水產、臘肉、醃製品、加工食品、即食品及蔬果等春節常見食品進行抽檢，檢驗項目涵蓋衛生標準、防腐劑、動物用藥及農藥殘留等。

消保官陳雅芳表示，消費者採買年貨時，應注意食品包裝是否完整、標示是否清楚，避免購買顏色過於鮮豔或來源不明的食品，並優先選擇具優良認證的商家，才能讓全家安心享用年節美食。

隨著網購年菜的消費者日益增加，陳雅芳提醒，業者透過預購單或網際網路販售年菜，屬於通訊交易，除易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期的商品，經企業經營者告知消費者無鑑賞期之適用外，仍適用「消費者保護法」所訂之七日鑑賞期。

陳雅芳說，消費者於收受商品時，應檢視商品名稱、淨重、容量或數量是否與訂購內容相符，如發現商品不符或外觀、包裝或保冷狀況有瑕疵，應立即拍照存證，並儘速與業者聯繫反映。

另就圍爐年菜或餐廳訂席消費部分，陳雅芳指出，業者收取的定金不得超過預定總價的百分之二十；若消費者提出解約，亦應依衛福部公告的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理退費。