把關春節民生供應 盧秀燕清晨探視魚、果菜市場

【民眾網記者諸葛志一台中報導】農曆春節將近，年節民生物資供應備受關注，台中市長盧秀燕 30日清晨4時多，前往台中魚市場及果菜批發市場進行年前探視，實地了解年貨供銷與市場整備情形。

盧秀燕表示，台中是戶籍人口加上流動人口約300萬人的大城市，春節期間年貨供應格外重要，市府一定要提前把關，「第一，量要充足；第二，價錢要合理；第三，品質一定要好」，讓市民安心過好年。

盧秀燕指出，市府所屬的魚市場、果菜市場及肉品市場，是供應年節民生用品的重要樞紐。目前整體供應情形良好，蔬菜、魚貨、肉品及水果量能充足、價格平穩，品質也維持水準。距離過年尚有近10天，隨著採買高峰將至，市府將請各大批發市場進一步加大供應量，並持續強化價格督導，確保市場運作順暢。

《圖說》市長盧秀燕巡視台中魚市場交易。

清晨4時30分，盧市長在農業局長李逸安的陪同下，巡視台中魚市場交易情形。台中魚市場股份有限公司表示，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，但仍在合理範圍內。目前水產品平均每日交易量約45公噸，平均價格約每公斤165元，黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚等供應穩定。

隨後於5時30分，盧市長轉往台中果菜批發市場，實地關心蔬果拍賣與供銷狀況。在肉品供應方面，盧市長指出，大安肉品市場近日每日豬隻拍賣量約1,800至2,200頭，價格約每公斤86至88元，供應量將隨年節接近再行提高。

除了掌握年節供銷情形，盧市長也特別向辛苦付出的第一線供銷人員表達感謝。她指出，魚市場平時凌晨零時開市，隨著年節將近，甚至提前至深夜11時就開始批發；果菜市場原本凌晨2時上班，過年前也提早至凌晨1時進場，許多供銷人員幾乎日夜顛倒，只為確保年節供應順利無虞，堪稱「最辛苦的一群人」。盧市長也準備新春小紅包親手送給攤商，祝福大家新的一年生意興隆、財源廣進。