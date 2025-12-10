把關食安！中市府強化水產品抽驗與標示查核

台灣四面環海，水產品是民眾日常飲食的重要來源，為確保市售水產品安全並提升標示透明度，台中市政府衛生局自今(114)年起加強市場稽查與產品抽驗，市府表示，截至目前已完成209家業者查核、檢視373件標示內容，並抽驗107件水產品動物用藥殘留，查核中共有4件違規案例，均已依規定處理。

市府表示，此次稽查重點包含市售牡蠣及特定魚種的標示正確性，防堵進口牡蠣混充國產蚵、或以低價魚冒充高價魚等不實行為，稽查範圍涵蓋超市、傳統市場、美食街與網購平台，結果共查獲4件違規，其中1件因營養標示不符遭裁罰4萬元；另外3件因無中文標示，已移請來源地主管機關依法處理。

在後市場抽驗部分，食安處自今年1至11月已完成107件水產品檢驗，其中生鮮與冷凍魚類共32件，動物用藥殘留均為合格，12月預計再完成28件魚類抽驗，以強化整體安全把關。

食安處提醒，包裝食品標示須包含品名、成分、淨重、製造或進口商資訊、原產地、有效日期及營養標示等，且字體需達規定大小、不得易脫落；散裝食品則需以標示牌清楚呈現品名與產地，若未依規範標示，將依《食品安全衛生管理法》開罰3萬至300萬元；若品名標示不實，如以「鱈魚」誤導消費者購買「圓鱈」或「扁鱈」，最高可處 400 萬元罰鍰，至於動物用藥殘留超標，更可能面臨最高 2 億元罰鍰，並須依指示回收或銷毀產品。

食安處呼籲，消費者購買水產品時應注意標示是否完整，選擇信譽良好的業者，如有疑慮可向店家詢問；同時要求業者務必遵守標示規範與用藥要求，建立誠信經營，與市府共同維護透明、安全的消費環境。