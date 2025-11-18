把雄女造成壞學生! 服飾店拍片惹議 校方：已報案

圖為高雄女中。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名服飾店業者，近日拍攝「把雄女乖學生，改造成壞學生」影片引來爭議，影片中疑找來女子穿著雄女制服，改造成「8+9」會喜歡的壞女生，讓不少雄女學生、校友覺得看了很不舒服，校方已針對業者未經同意穿著學校制服拍攝與行銷部分，要求下架並到警局報案。

這支短片內容是業者在雄女校門口，找了1名穿著雄女制服的學生，指要把乖乖牌變成壞壞的女生，女子回應自己有個夢想是交「8+9」男友，改造完成後是穿著低胸，女子說「很滿意，但怕家人會生氣」。

影片引來不少雄女學生和校友反彈，認為不舒服、十分反感等，也有人疑似肉搜到影片中的女子，指「阿姨都有小孩了還裝雄女學生是怎樣」，網友留言「看到影片的語氣，其實很多雄女學生都會覺得不被尊重」、「高雄女中的學生有很多種類型，沒有一定要被貼上「乖乖女」的標籤」等。

業者也在留言中回應，影片在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。後續在拍攝時，我們也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解。

對此，校長鄭文儀回應，影片中的女子應非雄女學生，雄女制服具學校識別並已註冊，對方未經同意穿著學校制服進行拍攝與行銷，學校今日已經到警察局報案，明天會進一步與律師確定提告內容，並已通知對方要下架影片。

