把電臺帶到學校 花蓮豐濱國中職涯體驗

施校長(右)頒贈感謝狀給教育電臺

主持人與學生面對面

增加學生對職業的認識，花蓮縣立豐濱國中與國立教育廣播電臺花蓮分臺合作，今（16）日辦理「職業探索與體驗」，由花蓮分臺「前進校園」，以分組深入座談的方式，讓學生瞭解廣播電臺不同職務與工作性質。



豐濱國中是花蓮縣豐濱鄉唯一的國中，位於海岸公路（台11線）與光豐公路（台11丙線）交會處，距離花蓮市區超過50公里。豐濱國中校長施宜廷說，學生平時接觸到的職業種類有限，職業探索體驗，格外重要。



考量學校的交通限制，教育電臺花蓮分臺特別「把電臺帶到學校」，藉由工程資訊、節目新聞等各組同仁「現身說法」，讓學生瞭解電臺工作的內容與職務工作，施校長說，這與學校平時舉辦的職業體驗很不一樣，對學校師生都是新的刺激。



教育電臺花蓮分臺表示，讓廣播親近校園，教育電臺「前進校園」，與學校合作，把廣播直接帶到學生面前，也將媒體教育帶入校園。