把預算留給這三支「高級感蜜光唇」！ADDICTION、迪奧、嬌蘭，一擦死皮、唇紋全隱形讓你超顯嫩
為什麼大家都在瘋「蜜光唇」？連韓國愛豆也集體淪陷！從2025年到現在韓國偶像與女明星私照，妳會發現她們的雙唇不再是飽和的色塊，而是一種彷彿剛喝完水、帶著細緻光澤的「蜜光感」。這種妝效之所以受歡迎，是因為它能瞬間視覺澎潤唇瓣，隱藏乾紋，同時散發出一種「我本來唇色就這麼美」的自信。比起強勢的紅唇，蜜光唇更具備好親近的撒嬌感與貴氣，難怪連 Jisoo 不論私下或活動都對這種蜜糖妝效愛不釋手。
高級蜜光唇推薦：ADDICTION 癮誘琉光唇露
日本網友使用後也驚艷： 「原本以為會很黏，結果上唇後竟然形成一層超輕盈的薄膜！像是在唇瓣上打了一層柔光濾鏡。最讓人驚訝的是那種細膩的濕潤感，單擦就非常有存在感，完全是洗鍊又高級的日常首選！」「癮誘琉光唇露」主打極度水潤光澤，上唇後會在唇瓣形成輕盈薄膜，色澤會隨唇部狀態自然顯色，同時保留原生唇色輪廓，讓雙唇看起來透亮卻不厚重，單擦即可呈現立體柔光，粧效自然卻不失存在感。
以洗鍊光澤與細膩濕潤感勾勒唇部線條，打造柔亮而具有存在感的雙唇，添加大中小玻尿酸複合成分，質地輕盈滑順、不黏膩，全天維持舒適水潤、服貼、透亮的唇部粧效。配合美容油，呈現光澤與滋潤兼具的亮澤效果。
高級蜜光唇推薦：迪奧 粉漾水光潤唇釉
網友驚艷實測： 「看到 Jisoo 擦那個 #077 糖果粉直接被燒到體無完膚！擦上去後，嘴唇真的像果凍一樣晶瑩，那種珠光光影閃起來甜度爆表！最神的是它的水漾潤色技術，每個人使用後的顯色都會不太一樣，顯嫩效果真的太權威了！」Lily也表示超級喜歡迪奧這次的唇釉新品，每天都可以根據不同心情以及穿搭換色。
迪奧 2026 春季大作以「蜜糖妝效」為靈感，將櫻桃油與 Omega 營養成分包裹在 16 款糖果色選中。無論是追求清透水光還是飽滿釉光，都能在保持滋潤度的同時，讓雙唇綻放出令人心動的高光澤感。質地延續迪奧獨家的「水漾潤色科技」會依唇部狀態自然顯色，讓高光澤唇妝同時保有滋潤度。
高級蜜光唇推薦：嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油
網友驚艷實測：「擦上去後嘴唇像被蜜糖包裹住，光澤非常細膩，完全沒有豬油感。那種自然散發的蜜光讓氣色變超好，重點是唇部感覺被深層滋潤了，是那種成熟與年輕感並存的高級味！」嬌蘭將科西嘉蜂蜜、蜂王乳等頂級保養成分注入護唇油，打造出這款極具修護力的美唇藝術品。特別是限定推出的粉紫與紅棕色調，讓追求自然感的女孩能輕鬆擁有一抹讓人心動的蜜光殘影。尤其#209色號還是智秀親姊姊金智允包包隨身攜帶的護唇、提氣色產品，那抹自然蜜光真的讓人太心動。
2026 櫻花限定版美妝推薦！Jo Malone推出「撒嬌感」櫻花香、嬌蘭櫻花限定全台限量18瓶、PAUL & JOE主打法式浪漫
2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級
