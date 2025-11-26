把飛行思念化為設計！20 年起家厝變身歐洲宮廷，法式洛可可風和手繪壁畫實現三代同堂的愛與傳承

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 摩登雅舍室內設計

都市中陳舊的 45 坪老屋，不僅承載著屋主成長回憶，更肩負著為三代同堂家庭打造嶄新起居空間的溫柔使命。一位熱愛歐洲藝術氛圍的優雅空姐隨著歲月變遷與母親離世，決定委託摩登雅舍設計翻新與父母共同生活的起家厝。汪忠錠、王思文兩位設計師將屋主豐富的國際閱歷與對文化藝術的嚮往融入設計，以精緻華麗的法式洛可可風格為主軸，巧妙融合東方花鳥畫元素，將奢華與柔情並置，創造出兼具宮廷感又不失家庭溫度的居所，透過空間規劃、色彩搭配和精緻的手繪壁畫，獲得 2025 A’Design Award 與2024 MUSE Design Award 金獎肯定，延續了家族的深厚記憶。

【個別空間改造計畫】

1. 玄關空間：

從一進門的玄關就開始展現出華麗卻溫柔的法式情懷。面對老屋常見的大樑與封閉隔間問題，設計團隊並非單純拆除，而是巧妙地運用古典均衡的洛可可元素，將原本突兀的大樑優雅包覆，並以框景手法界定出獨立的迎賓區，成功塑造出綿長且高雅的視覺感受。圖案柔美細膩的造型花磚，與牆面上細膩的手繪花卉圖騰遙相呼應，穿鞋椅和玄關鞋櫃的完美融合，展現了平衡與兼容性的美學素養，讓居者和來訪賓客一進門便能感受到如同置身異國度假般的愜意。

2.客廳空間：

面對原始屋況樑柱橫越產生的銳角，設計團隊利用法式洛可可風格堆疊的層次與雕花，消弭了玄關入門處的銳角煞氣，並在廊道盡頭延續花鳥圖騰，讓居者在不同角度都能感受東西方經典的完美融合。客廳空間以金色系為基調，營造出猶如置身歐洲皇室般的磅礴氣場；設計師特別將女主人嚮往的凡爾賽宮元素融入，並透過創意手法實現機能性，將電視牆巧妙結合了壁爐與隱藏收納，兼具美觀與實用。沙發背牆以金箔為底，手繪出大幅東方花鳥圖騰，四隻鳥象徵著屋主一家四口對已故母親的思念與對家族和樂的美好祝願，將深厚的家族記憶轉化為藝術語言，賦予空間溫柔的寓意；臨窗的粉色臥榻柔化了金色的華麗感，成為屋主專屬的休憩角落。

3.餐廚空間：

設計師將原本封閉的廚房格局打開，改以雙開門設計呈現，不僅重整了空間比例，更創造出開闊流暢的居家動線，展現時尚大器感；用餐區選用了弧形餐桌搭配黑金餐椅與優雅的金色吊燈，共同烘托出高雅的歐式餐敘氛圍。廚房內部選擇了充滿魅力的倫敦藍作為主色調，為空間挹注一股迷人的異國風采；精緻的訂製餐櫃則兼具強大的收納與收藏展示功能，讓屋主的精美瓷器成為提升餐區美感的一部分。此外，設計師更運用一幅朝氣十足的花鳥畫巧妙隱藏了後方的儲物間與電器櫃空間，讓美學與機能達到完美的平衡。

4.臥室空間：

私領域空間，設計師精準地以金、粉、藍三種色彩作為情感載體，讓三代共居的住宅既擁有各自的獨立風格，又在和諧的層次中保有深刻連結。主臥房大量使用女主人最愛的牡丹粉色調，營造出夢幻且溫潤的公主氛圍，巧妙地將原本橫亙在天花的大樑隱藏於更衣室的範圍內，並透過優雅的圓弧修飾手法化解壓迫感；天花板特別設置的星空燈光，一改主臥原本老舊單調的樣貌，將身為座艙長的屋主長年遨遊天際的職業生涯，象徵著夢想的延續。

孝親房在色調上轉為更為和煦的大地色系，利用帶霧金質感的壁紙鋪敘牆面，化解轉角的生硬感；天花板堆疊的層次線板挹注了優雅語彙，搭配採光窗加裝的白色木百葉，以及簡約的展示收納櫃和面光的梳妝台，形塑長輩舒適安穩的寢居空間。小孩房則依照居者的個性與需求，挑選具風格識別且跨越年齡的莫蘭迪灰藍作為空間主題色，將線板化繁為簡，藉由櫃體、天花局部勾勒裝飾，降低新古典風的華麗感，取而代之的是耐人尋味的紳士風範。

5.浴室空間：

主臥浴室的規劃完全比照五星級飯店規格打造，牆面與地面鋪陳典雅的石紋材質，並選用宛如公主禮服般的藍色大理石作為主視覺，營造出濃厚的歐洲療癒氛圍。浴缸邊緣特別鑲嵌了金色線條，讓尊榮感直線上升，搭配優雅的圓弧法式斗櫃，為女主人帶來舒心愜意的沐浴時光。

位於室內廊道上的客浴空間延續公領域的白色帶金色的奢華風格，白紋大理石鋪敘地板與牆面，奶油白櫃體的線板上鑲嵌著金邊；衛浴機能上將洗手台外移，將洗手台機能從浴室空間獨立出來的設計，更方便屋主招待賓客使用，避免和正在如廁的客人相互干擾。浴室內部是標準的乾濕分離設計外，淋浴間內更配置淋浴座椅讓長輩沐浴時更為安全；內部的淋浴五金、龍頭與層板等等，都挑選金色系配件，在風格與機能上達到兼具的客浴設計。

