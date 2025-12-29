把飲食教育帶回每個家庭 《灃食 食光餐桌》讓吃飯成為一堂人生課

cnews124251229a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

「吃什麼」在資訊爆炸、飲食選擇高度商品化的時代，早已不只是營養問題，而是關乎健康、價值與人生方向的重要選擇。由灃食公益飲食文化教育基金會推出的《灃食 食光餐桌》Podcast，嘗試從一張張日常餐桌出發，重新為社會定義「吃」的意義，也為家庭開啟一場溫柔而深刻的公共對話。

《灃食 食光餐桌》由基金會董事長暨執行長林芳燕主持，節目核心結合「食品科學、家庭教育與人生故事」，邀請來自不同領域的典範人物，分享他們如何在飲食中建立紀律、累積能量，並形塑面對人生挑戰的能力。節目不以流行飲食或速成觀念為賣點，而是回到每個家庭都能理解、實踐的生活場景，讓飲食成為陪伴孩子成長的重要起點。

節目中，中華職棒傳奇「大師兄」林智勝，以「餐桌是運動員的第二場比賽」形容飲食對專業生涯的重要性。他分享，賽前的飲食影響專注力，賽後的補充決定恢復速度，而長年累積的紀律，往往來自每天是否好好坐下來吃一頓飯。比起球場上的成績，更讓人動容的是他談到家庭餐桌的陪伴力量。「有人一起吃飯，真的很重要。」他始終相信，一頓好好吃的飯，能讓人重新感覺自己值得被照顧。對他而言，餐桌不只是體能補給，更是穩定人心的力量。

cnews124251229a05

世界麵包冠軍吳寶春分享的是「時間累積」。回憶童年物資匱乏，放學後常需在菜園或樹上尋找食物果腹，卻因此更早學會盤點資源、做出選擇，「我手上有什麼？還能怎麼做？才能繼續往前。」成為他面對人生與工作的核心態度。吳寶春形容，做麵包如同人生，每一次反覆練習與等待發酵，都是與時間相處的過程，唯有經歷考驗與累積，才能在艱辛後成為溫暖而真實的存在。

主持人林芳燕不只是引導對話，更像一位陪伴者，將來賓的生命經驗轉譯為父母與孩子都能理解的語言。她表示，《灃食 食光餐桌》不期待一次改變世界，而是希望每一集，都能成為家庭願意坐下來對話的起點：如果人生是一道料理，我們想留下什麼滋味？

長期推動飲食教育進入校園與社會，灃食教育基金會以Podcast形式作為延伸，希望讓飲食議題不只停留在專業場域，而能走進更多家庭日常。透過聲音陪伴，讓餐桌成為一個可被反覆回望、持續對話的公共空間。《灃食 食光餐桌》節目預計於2026年第一季正式播出，將陸續推出更多來自不同領域的人生故事，從餐桌出發，回應健康、教育與成長的共同命題。這不只是一檔節目，更是一場關於「如何陪孩子長大」的長期提問。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

