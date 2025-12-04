把香港大火當背板！燦笑比YA自拍惹眾怒 「26歲YTR身分曝光」遭港警拘捕

陸籍YTR「Kenny」陳姓男子「燦笑比YA」合照香港大火，3日遭港警拘捕。（翻攝自threads）

香港宏福苑發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，導致159人罹難，目前仍有31人失聯，卻沒想到有一名陸籍YouTuber特意到場拍照錄影，還把火災現場當背景，面對鏡頭「燦笑比YA」，3日遭香港當局以「作出具煽動意圖的作為」罪嫌逮捕，其身分也跟著曝光。

香港宏福苑大火一夕燒光大票居民家園，火災當時更是宛如人間煉獄，駭人畫面讓大票人心痛哀悼，卻沒想到一名陸籍的YouTuber「Kenny」第一時間衝到現場拍照錄影，甚至還將燃燒中的建築作為背景，對著鏡頭燦笑、比YA，事後還在網上發布相關影片及仇恨言論，包含稱死難者「罪孽深重」「這是報應」「不需要同情火災死傷者」等語，引發香港網友群情激憤。

對此據《星島新聞》報導，香港警務處國家安全處3日以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，將26歲中國籍YouTuber陳姓男子拘捕，他遭逮後，自稱是「白卡聯盟」成員。

據了解，「白卡聯盟」由多名活躍於網路上的問題網紅組成，為了流量經常發表爭議影片，包含寄恐嚇信、蓄意損壞已故歌手黃家駒的墓碑，或襲擊警察或記者等。目前Kenny的YT頻道還在，但IG帳號已經無法顯示。

