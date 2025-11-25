把馬路當健身房？彰化怪男「青蛙跳」車急煞險撞

馬路上一名男子雙手後背青蛙跳，路邊起步一路跳到路中。（圖／東森新聞）





他的行為不只怪，根本玩命！彰化一名男子竟在馬路大玩青蛙跳，跳累了，停在雙黃線休息後又繼續跳，還比手勢跟駕駛說抱歉，脫序行徑讓人傻眼，也被批這是在玩什麼青蛙過河的遊戲嗎？警方到場時，男子已經離開，將調閱監視器追查，並且開罰開罰500元。

馬路上一名男子雙手後背青蛙跳，路邊起步一路跳到路中，接著轉身伸手敬禮，大哥這裡是大馬路不是軍營耶，你在這裡青蛙跳是要嚇死誰，畫面放慢再看一次，男子蹦蹦跳一共跳了8下，最終停在雙黃線，另一個角度也拍到，他跳完後疑似累了，站起來但走沒幾步，又蹲下去繼續跳拿命跳，根本沒在看路，經過的駕駛全都被嚇一跳，紛紛放慢車速。

目擊民眾：「他就沿路一直跳啊，沿著雙黃線一直跳一直跳，這邊車不多的時候，他就又過來跳，如果車比較多，他就躲到路邊，在旁邊也都是用跳的，不是用走的。」

脫序行徑就發生，24日上午11時多，彰化市旭光路上，民眾開車目擊男子把馬路當成運動場，不好好走路硬是要用跳的，將影片PO網發文，禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳，這是在玩青蛙過河的遊戲嗎？貼文一出引發討論，就有民眾說或許是他沒事做，所以才會到路中青蛙跳，還開玩笑說男子有可能是動畫《Keroro軍曹》。

附近民眾：「在那邊跳等等被撞到，他是要去吃牛排嗎？吃到飽要先運動嗎？可以讓他吃比較多嗎？」

難道是吃飯前先運動，消耗體力讓自己吃得更多嗎，男子的詭異行徑，讓外界好奇他的動機用意，但不管是運動也好，真心話大冒險輸了也罷，路中蹦蹦跳跳已經觸法。

八卦山派出所副所長蔡祈煌：「本所將調閱附近監視器，釐清該男子身分並依法舉發。」

警方獲報到場，男子已經消失無蹤，附近民眾也都說，他是第一次出現，警方後續也將調閱監視器，釐清他的動機，拿命在路中大玩青蛙跳，不僅讓自己身陷危險，觸法也將罰500元。

