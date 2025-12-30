把馬路當成自家停車場？違停路中 駕駛傻眼：他就回家了？

近日有民眾開車行經巷弄時，遭遇一起離譜的違停事件。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





把馬路當成自己家？近日有民眾開車行經巷弄時，遭遇一起離譜的違停事件。前方一輛轎車行駛到一半突然煞停，隨後車上三名男子下車離去，竟將車輛大剌剌地停放在路中央。後方駕駛原以為對方只是臨停或發生故障，沒想到前車駕駛一度折返，卻只是為了「拿宵夜」，隨後便鎖車走人，誇張行徑讓後方民眾看傻眼，將影片PO網後引發熱議。



根據民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，當時該輛轎車行駛於狹窄巷弄內，卻突然在路中停下。後方駕駛與乘客見狀相當錯愕，忍不住驚呼：「這是幹嘛？不是吧？」、「直接停在這裡是嗎？」只見前車三名男子下車後，完全無視後方還有來車，便逕自離開。

就在後方民眾不知所措，討論著「三分鐘就要按喇叭」時，前車駕駛突然返回車邊。後方民眾原以為對方是發現擋道趕回來移車，還調侃道：「回來啦？會害怕喔？」殊不知該名駕駛打開車門，僅是拿走車上的食物，隨即關門、上鎖，頭也不回地轉身回家。



這一連串「神操作」讓後方駕駛氣憤不已，將影片上傳網路並無奈寫下：「他就這樣回家了。」影片曝光後，立刻掀起網友討論。



不少網友痛批該名駕駛毫無公德心，「真的把馬路當自己家」、「停路中還不開警示燈或後燈，萬一造成追撞事故怎麼辦？」；也有許多網友建議原PO應直接報警處理，進行拖吊與開罰，遏止這種無視交通安全的惡霸行為。

