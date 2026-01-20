把馬路當賽車場 飆車族深夜炸街還錄影嗆警

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣湖口鄉17日凌晨3點多，有一群飆車族大半夜不睡覺，把馬路當成賽車場，占據了好幾個車道！警方獲報到場時，其中1名男子不但沒在怕，還拿手機邊錄影邊嗆聲，行徑十分囂張！附近的居民無奈地說，飆車族在這吵鬧已經不是一天兩天的事。對此，警方在現場攔停3車5人，也帶回好幾名少年，將依法送辦。

空踩油門發出巨大聲響，劃破夜晚的寧靜，好幾名沒戴安全帽的男子，霸佔好幾個車道深夜炸街，把馬路當成賽車場，疑似同行的女子，拿手機不斷錄影，飆車男不想掉漆，冒險翹孤輪耍起特技十分危險。

飆車族說：「刺激囉，(沒關係你有駕照)，整個湖口警察都在加油站加油囉，抓我啊，我今天有駕照，笨蛋。」看到警車就在眼前，大家不僅沒在怕，還嗆警察態度囂張。

喇叭聲油門聲警笛聲響徹雲霄，事發在17日凌晨3點多，新竹縣湖口鄉台1線與光華路段，附近的居民無奈地說，飆車族在這吵鬧不是一天兩天的事。當地居民說：「半夜的時候，差不多3點，上廁所時有聽到外面的聲音就很大聲，後來警車來，有的(飆車族)趕緊跑掉，有的就被警察查，(飆車族鬧事)已經2、3個月。」

當地居民說：「就是一些那個，排氣管都爆改，然後擋得很大一根，然後就，他這樣子過去，然後就，轟轟轟，感覺跟飛機起飛有得拚。」

警方到場後，大多的飆車族沒了囂張氣焰紛紛逃竄，現場攔停3車5人，分別依照不服稽查取締遮掩號牌無照駕駛等舉發在案，也帶回好幾名未成年少年，全案依法送辦，同時針對飆車行動的號召人士及改裝車繼續溯源。

