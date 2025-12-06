把高雄塞進行李箱！青年設計翻轉四大伴手禮 全新城市識別亮相駁二

▲高市青年局攜手五組青年設計團隊與四大農漁會，透過「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」以全新設計語彙，重新擦亮在地農漁會物產。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局推動的「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」成果展今（6）日在駁二藝術特區 Pinway 八號倉庫亮相，五組青年設計團隊攜手四大農漁會發表全新品牌識別與包裝提案，透過城市語彙、產地故事與視覺策略的全面改造，讓高雄伴手禮以更時尚、多元且具城市識別的姿態重新登場。展期自12月6日至7日，適逢2025 Asia Artist Awards（AAA）在高雄舉行，吸引旅客於活動期間走訪駁二，看見港都物產與青年創意碰撞出的新面貌。

▲高雄市副市長李懷仁致詞表示，青年是市政推動的原動力，協助青年創意落地，更能展現高雄多元活力與城市魅力。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄擁有優質農漁物產，透過設計導入，能讓傳承多代的好產品以新的語彙與更多世代對話，建立更具溫度與故事性的品牌識別。他也強調，市府未來將持續推動設計與產地合作，讓高雄物產以更具競爭力的樣貌走向全台、進軍國際。

▲「仰角視覺整合 ANGLE Visual Integration」、「ACnD 安根文化設計」、「只是工作室 ZISHI ART」、「大梨設計 Dualai Studio」、「翔鈴設計 Shining Design」等設計師們都以獨特風格及創意設計出令人驚豔作品。

本次青年局媒合設計師深入產地，走訪高雄區漁會、內門區農會、小港區漁會與阿蓮區農會，重新梳理品牌脈絡並轉化在地故事，使伴手禮不再只是包裝，而是閱讀城市的窗口。五組提案各具特色，包括以「光」重構高雄品牌語彙的「仰角視覺整合」、以三段海色呈現小港風貌的「大梨設計」、「只是工作室」以插畫描繪惡地與果香意象、「ACnD」以海風吹拂的童年記憶打造魚鬆禮盒，以及「翔鈴設計」以蜂巢紋理與金色光影詮釋阿蓮龍眼蜜，各團隊皆展現高度專業與創意能量。

▲青年局長林楷軒（中）感謝青年設計師透過設計導入，讓高雄伴手禮走向更年輕、多元且具城市意象的全新面貌。

青年局長林楷軒指出，本次計畫讓青年與產地進行深度交流，許多農漁會成員從生產到包裝皆親力親為，期盼商品能真正代表地方，而青年設計師則以更現代、更具風格的方式將物產價值重新推向市場。他表示，透過設計力，伴手禮成為能「被帶走、被分享」的城市象徵，讓高雄的風土記憶走進旅人的行李箱，成為最具代表性的城市名片。（圖╱高市府青年局提供）