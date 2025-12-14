把高雄山海裝進生活裡！「品味生活節」駁二登場 永續創意一次玩到位

▲「第四屆品味生活節」昨（13）日起一連兩天於高雄市政府青年局轄下 Pinway 駁二 8 號倉庫熱鬧登場。入口處由藝術團隊 Deka Dance（豬腳跳舞）打造限定大型永續裝置拱門，以漂流木、廢棄布料與生鏽金屬等回收素材重組創作，結合山海地形、城市線條與再生意象，成為活動亮點之一。

滿滿的山海共生創意意象 「品味生活節」玩出永續生活新境界

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】這週末在駁二 Pinway 八號倉庫，玻璃容器裡封存著柴山的地質紋理與植被，海廢素材經巧手轉化為日常小物，舞台上節奏與旋律此起彼落，交織出一幅專屬港都的獨特活動。「第四屆品味生活節」昨（13）日、今（14）日一連兩天於高雄市政府青年局轄下 Pinway 駁二 8 號倉庫熱鬧登場，今年以「高雄山海共生」為主軸，從柴山步道、生態紋理、旗津海岸到港都生活汲取靈感，透過主題展覽、工作坊、市集與音樂演出，讓永續不只是理念，而是可被看見、親手參與的生活體驗。

▲本屆主視覺插畫由青創品牌「異想之森」設計，以自然與想像為靈感，以溫暖筆觸描繪動植物故事，展現療癒與永續的生活美學。(右為林楷軒局長，左為異想之森負責人王佳薇)及今年品味生活節以「高雄山海共生」為主軸，邀請「奇怪的魚再生工作室」以海廢玻璃、海漂種子、海磁磚、廢棄魚線與漂流木等素材進行再生創作，呈現海洋循環的可能性。(左為林楷軒局長，右為奇怪的魚再生工作室負責人Erica)合影。

活動首日現場人潮絡繹不絕，室內外皆湧入大量民眾。瓶中花園微縮生態瓶、旗津海廢再生等永續手作課程接連開課，親子工作坊與永續集章體驗同步進行，完成作品時不時傳來驚喜的笑聲。舞台區則由「水管阿民」、「Mimofatguy」、「田雞意麵」輪番登場，敲擊、肢體表演與旋律在空間中流動，引領民眾以生活化方式感受高雄的山海風貌。

青年局長林楷軒昨日走進品味生活節現場，親自參與永續工作坊，並走訪市集攤位，特別關注以山林、海洋為靈感發想的青年品牌，與創作者交流創作過程，了解他們如何把對環境的觀察，轉化為貼近日常的產品設計。林楷軒表示，高雄的山海景觀不只是城市風景，更是青年創作的重要養分，透過品味生活節，讓自然紋理走進展覽、市集與音樂之中，民眾在逛市集、做手作的過程裡，就能直覺感受永續其實就存在生活每個細節，也期待更多青年持續用創意，讓環境友善成為一種生活選擇。

▲以「高雄山海共生」為主軸的「第四屆品味生活節」，從柴山步道、生態紋理、旗津海岸與港都生活汲取靈感，活動現場規劃永續手作課程與親子工作坊，吸引眾多民眾同歡。

多項工作坊於首日即吸引大量報名人潮，親子與情侶透過瓶中花、海廢擴香石、海廢明信片等課程，親手體驗從山海地景轉化而來的創作樂趣。有民眾分享，完成作品的那一刻，「彷彿把高雄的山海故事一起帶回家」。永續地圖集章體驗同樣排起長隊，完成任務即可兌換由青創品牌「異想之森 Fantasy Forest」設計、澆水即可發芽的「山海植物紙卡」，讓永續不只是一次性的參與，而是能在生活中持續延伸。

▲由高市青年局主辦的「第四屆品味生活節」昨（13）日於 Pinway 駁二 8 號倉庫熱鬧登場，現場青創市集匯聚64組特色攤位，吸引許多民眾相共襄盛舉。

市集區共有 64 組品牌共同參與，集結青年局立案輔導攤商、Pinway 進駐品牌及亮點合作單位，從循環材料設計、無包裝生活提案到特色飲食，呈現多元永續樣貌。本屆並邀請藝術團隊 Deka Dance（豬腳跳舞）打造限定大型永續裝置活動拱門，以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等回收素材重組作品，結合山海地形、城市線條與再生意象，傳達「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」的創作理念，成為現場民眾駐足拍照、討論交流的焦點。

▲「第四屆品味生活節」昨（13）日在青年局轄下 Pinway 駁二8號倉庫熱鬧登場，現場除永續工作坊和市集外，舞台展演邀請「水管阿民」、「Mimofatguy」、「田雞意麵」等團隊帶來風格舞台演出。

活動舞台延續山海意象，音樂與表演輪番上陣。「水管阿民」以敲擊聲營造城市與海港的節奏律動；「Mimofatguy」以幽默默劇顛覆傳統小丑印象；壓軸登場的「田雞意麵」則以高雄自然景觀為靈感，帶來特別組曲，邀請民眾在音符之間想像城市風景，現場氣氛熱烈。

▲「小山映子工作室」以瓶中花呈現柴山的微縮山景，讓觀眾以近距離視角重新感受山林故事與自然紋理。(左為林楷軒局長，右為小山映子工作室負責人羅如蘭)。

青年局表示，Pinway 作為南部首座 SDGs 示範場域，將持續透過策展、教育與跨域合作推動永續創新，支持青年創意轉化為具社會影響力的行動。今（14）日為活動最後一天，舞台仍將帶來與「山海」主題相呼應的演出，包括「高雄鼓道場」以多元民族打擊呈現海港能量、「綠龍與他的大提琴」以深沉弓弦描繪山海紋理，以及「路邊食薏仁」以台語創作演繹港都生活與人情味，陪伴市民度過悠閒週末。更多活動資訊請至 Pinway 粉絲專頁查詢。（圖╱高市府青年局提供）