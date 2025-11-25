把高一學妹從3樓拖到1樓還割頭髮 施暴男學生父母回13字全網炸鍋

新北某高職一名高一學妹，竟遭高三學長抓著頭髮從3樓拖到1樓還割頭髮，導致女學生身心都受到嚴重創傷。（圖／中視新聞）

新北某高職驚傳嚴重校園暴力事件，一名高三男學生疑似不滿在校外超商與高一學妹發生擦撞，竟在上學下課時間，跑到對方教室叫囂，還把人從3樓多到1樓施暴，甚至拿美工刀割頭髮，對此施暴男學生父母竟回13字，讓網友全炸鍋。

據了解，上學前與高三學長與高一學妹在超商內發生碰撞，學長暴怒要求道歉，更在早上10點衝到學妹教室叫囂，隨後抓的高一學妹頭髮一路從3樓拖到1樓，接著拿出美工刀割下學妹頭髮，校方這才緊急介入。女學生爸爸哽咽痛批，女兒手腳都有大片瘀青，臀部與頭皮也受傷，整個過程中竟然沒有師長與同學制止，難以想像校園內會發生這種事，更離譜的是，校方說這是突發狀況，並未依校園霸凌來處理，也沒報警和叫救護車。

對此學務主任表示，整件事大約僅2至3分鐘，拖到1樓後，師長看到立即介入，但對於女學生的受傷確實難辭其咎，校方已啟動相關輔導機制，協助家長司法程序處理責任，並檢討類似事件的資訊傳遞與處理。

對此臉書社團「我是新莊人」團長許明偉表示，他接獲被害女學生家長投訴，女學生至今依舊恐懼不已，看到樓梯就害怕，晚上更是頻頻作噩夢，因此請對方帶孩子去驗傷，並且整理事發過程、時間地點與老師同學位置，同時陪同家長去派出所報案。離譜的是，加害的高三學長父母竟回「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，讓他相當無言，表示精神疾病需要被尊重、被治療，但絕不是傷害人的免死金牌。

網友看到施暴者父母的回應也全炸鍋：「有憂鬱症要體諒，那這樣被打的活該嗎」、「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找借口」、「精神有狀況不治療，還放任去傷害別人，憑什麼叫人體諒」、「這種流氓學校誰敢去讀」、「這不用抓去強制治療嗎」、「絕對不能這樣算了」、「這種學生不退學說不過去」、「流氓就流氓，還精神病咧」、「校園暴力不能姑息」、「出事就拿精神病當擋箭牌，這父母也是垃X」。

