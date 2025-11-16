把麵條當抹布擦？高雄鹽埕老麵店被點名 業者出面說原因

高雄一間麵店有顧客發現業者在煮麵過程中反覆用手觸摸生麵條，引發食安爭議。（圖／翻攝黑色豪門企業）

高雄鹽埕新樂街，一間老牌汕頭麵店，最近被民眾發現，業者邊煮麵，還會邊摸麵條，就好像把整團的生麵當抹布擦，業者得知消息，也出面致歉，並表示那是個人習慣，以後將會戴手套改善，不過衛生局仍前往稽查。

一名顧客目擊並記錄下業者煮麵時的行為。畫面顯示，業者在煮麵過程中，先用右手觸摸放在一旁的生麵團，接著又換成左手觸摸，這樣的動作被質疑是否衛生。部分民眾表示，雖然看了之後觀感不佳，但認為可能不只這家店有類似情況，只是這間剛好被拍下來。也有民眾建議店家應更重視衛生環節，讓消費者吃得更安心有保障。

高雄市衛生局已派員前往稽查，以確保食品安全符合標準。（圖／TVBS）

面對外界批評，這家專營晚餐和宵夜的汕頭麵店業者坦承，這可能是自己的習慣性動作，但既然顧客認為觀感不好，今後將虛心接受意見並改進，承諾之後會戴手套操作。業者解釋，之所以會頻繁觸摸麵條，是因為店內每天使用新鮮麵條，需要隨時注意麵條的狀態。此外，業者強調店內的黑白切等各種小菜都是當天的溫體食材。

事件傳開後，高雄市衛生局立即前往該麵店進行稽查。面對衛生局人員，業者解釋觸摸麵條是為了檢視麵的濕潤度，以確定煮麵時間。業者也強調，自己只負責煮麵，雙手不會做其他事情，特別是不會觸摸金錢。儘管如此，業者表示希望藉由衛生局的稽查，能一次解決所有問題，確保食品安全符合規範。

