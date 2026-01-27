把"慈善"制度化 守護台灣的溫柔力量

志業體 、與台大、政大頂尖商學院教授，對於 慈善事業永續 的交流和研究，學者們讚歎，若說台積電是代表台灣硬實力那座山，慈濟就是代表軟實力的護國神山。

每一位災民無助的身影，都是慈悲最該到達的地方，慈濟人即刻救援，宛若奇蹟

台大名譽教授 柯承恩 ：「上人講的話，它就是公司治理的精神這樣子，做善事 把事情做好，慈濟這一個過程當中，建立一個永續經營，可以持續幫助 不只是台灣社會，還可以持續幫助全球社會。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「因為慈濟已經在很多地方，做得非常成功，我們希望這一個模式，可以供大家來討論交流，希望也得到更多的研究跟發表。」

廣告 廣告

近年來 氣候變遷加速、人禍、災難頻傳，結合現代管理技術，讓豐富實戰經驗的慈善模式永續、擴大影響力，是當務之急

證嚴上人開示 ：「慈濟該如何為人間做什麼事，相信各位 對慈濟應該都有期待。」

新店靜思堂，《永續治理 讓大愛永傳人間》新書發表會，紀錄台大、政大頂尖商學院教授，與慈濟志業體交流，系統性研究慈善行動的成功之道

前教育部長 吳思華 ：「慈濟與其說 它是一個宗教，不如說 它是一個，關懷慈悲的團體，它對於人世間的疾病痛苦，都充滿了關懷， 而且願意伸手去把它解決。」

台大管理學院院長 陳家麟：「把很多事情 用一個初心，去了解 我們要怎麼樣，去讓自己 很好的想法，可以更上一層樓，可以讓我們自己 隨著時代，隨著科技的改變，能夠與時俱進。」

災難現場，慈濟志工、慈善資源，總是跨領域迅速到位，令學者們印象深刻，也發現其中關鍵

台大名譽教授 柯承恩 ：「在台灣幾十萬，在國際有上百萬，你怎麼讓這麼多人，為著同樣的目標來努力，這個非常難。」

台大管理學院教授 謝明慧：「同理心， 我們能不能夠謙卑地，同理地去理解，不是這個領域的人，你才有可能，進一步地去想想看，我們怎麼樣來協作，我們怎麼樣來創造。」

萬眾一心，蘊含深刻，卻淺顯的人文素養

台大名譽教授 柯承恩 ：「非常非常佩服上人，他用很淺顯的語言，傳達一個很深刻的人文理念。」

台大管理學院教授 謝明慧：「台積電它是一個，很代表性的硬實力，但是慈濟這一座山，其實已經在那邊，靜靜地 堅毅地 很久了，一直在挺台灣，一旦發生任何事情，我們就動起來，所以慈濟是代表一個，軟實力的大山。」

上人親手祝福、期許，慈濟精神，永續造福人間

更多 大愛新聞 報導：

叛逆偽裝自己20年 遇見他不再逆向而行

解除警報 馬太鞍溪堰塞湖降挖完成

